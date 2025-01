- Karácsony Gergely szerint abszurd és méltatlan a lekordonozott Halászbástya

Fidesz;kordon;I. kerület;Halászbástya;

2025-01-02 22:06:00 CET

„Bár a Fővárosi Önkormányzatnak hatásköre nincs, a főpolgármesternek véleménye lehet is, van is, ez pedig az alábbi: az eljárás abszurd és méltatlan” – írta a Fővárosi Önkormányzat a Telexnek.

A lap arról kérdezte Karácsony Gergelyt, mit gondol arról, hogy az I. kerületi fideszes vezetésű önkormányzat fekete kordonokkal zárta el és fizetőssé tette a Halászbástya alsó szintjét is. A felső kilátóterasz korábban többször is fizetős volt, az árat most viszont megemelték, és kiterjesztették a lenti részre is.

A Fővárosi Önkormányzat azonban nem tud mit tenni. „Az ügyben az I. kerületi önkormányzat rendelkezik jog- és hatáskörrel, az eljárás tehát a kerületi önkormányzat felelőssége” – tették hozzá a portálnak. Az I. kerületi önkormányzat megkeresésükre azt írta: a kordon ideiglenesen, az 1 hónapig tartó pilot időszak alatt lesz jelen a Halászbástyánál. „A fekete textilt pedig napokon belül Halászbástya arculattal ellátott szöveg váltja majd fel, mely takarni fogja az ideiglenes kordonokat”