- Sulyok Tamás olyan térképpel köszöntötte a schengeni övezet bővülését, amelyen Koszovó Szerbia része

2025-01-02 20:51:00 CET

2025. január elsejétől Románia és Bulgária a schengeni övezet része lett, vagyis megszűnt a határellenőrzés a magyar-román határon is. Orbán Viktor korábban ezt a magyar soros elnökség egyik sikersztorijának könyvelte el.

Egy nap késéssel ugyan, de Sulyok Tamás köztársasági elnök is illően köszöntötte Románia és Bulgária csatlakozását a Facebook-oldalán, azonban elkövetett egy súlyos diplomáciai hibát: Koszovót Szerbia részeként ábrázolta egy térképen.

„Együtt, határok nélkül. Románia és Bulgária is csatlakozott a schengeni övezethez. Így a magyar-román határon is megszűnt a határellenőrzés. Ezzel erősödik az összetartozás köteléke, és új korszak nyílik a közös fejlődés terén” – írta az államfő csütörtöki posztjában, amelyhez egy térképet is mellékelt az év elejétől hatályos új schengeni határokról. Ám mint azt a 444.hu kiszúrta, azon nincs rajta Koszovó, pontosabban Szerbia részeként szerepel.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, Belgrád azonban ezt azóta sem hajlandó elismerni. Továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet, emiatt másfél évtizede szinte folyamatos a konfliktus a két állam között. A balkáni állam függetlenségét egyébként 2008-ban Magyarország is elismerte.