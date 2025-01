- Az NVI leszögezte, a költségvetésben korábban két alkalommal is szerepeltek források a következő év valamelyik választásának előkészítésére

költségvetés;országgyűlési választások;Nemzeti Választási Iroda;2026;

2025-01-03 07:45:00 CET

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) költségvetésében korábban két alkalommal is szerepeltek források a következő év valamelyik választásának előkészítésére, és így van ez most a 2026-os országgyűlési választások esetében is – közölte a Telex megkeresésére a Nemzeti Választási Iroda.

Mint megírtuk, korábban a Kormányzati Tájékoztatási Központ „ócska hecckampánynak” minősítette azokat a felvetéseket, melyek szerint előrehozott választások lennének 2025-ben. Igaz, szerepel egy 8,4 milliárd forintos tétel az országgyűlési választásokkal kapcsolatban, de megfogalmazásuk alapján az „összeg jelentős részét informatikai fejlesztésre fordítják, ami a választások akadálymentes, egyéb rendszerektől független informatikai rendszerrel támogatott lebonyolításához járul hozzá.” Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke, a XII. kerület polgármestere ezzel kapcsolatban megjegyezte, valóban szerepel a költségvetésben 300 millió forint a választási rendszerek működtetésére az úgynevezett felhalmozási kiadások közt. Ide tartoznak a beruházások, felújítások, fejlesztések, szóval ez tényleg informatikai fejlesztésnek tűnik. Ám a működési kiadások nem fejlesztést jelentenek.

A Nemzeti Választási Iroda most a Telexnek azt írta, már a 2021-es és 2023-as költségvetésük is tartalmazta a soron következő általános választások arra az évre eső előkészítésének költségeit. 2023-ban így 7 milliárd forintot kaptak a 2024-es EP- és önkormányzati választások előkészítésére.

„Az NVI tehát a megelőző általános választások gyakorlatához hasonlóan tervezte meg az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának költségeit, amelyből 2025. évben nem szerepel olyan tétel, amit a 2026. évi általános országgyűlési választás évében kell finanszírozni”

– állt a válaszban.

A Nemzeti Választási Iroda azt is közölte, hogy

az aktuális költségek jelentős részét döntően az informatikai felkészülés költségei teszik ki, például a választási szakrendszerek felkészítése, a szakrendszereket támogató és lejáró licenszek beszerzése.

emellett a forrásokat a 2025-ben esedékes központi biztosítású nyomtatványok nyomdai és postai költsége, valamint a helyi és területi választási szervek oktatása és felkészítése indokolja.

a postai költségekre azért van szükség, mert „az országgyűlési képviselők általános választását megelőző év októberében a névjegyzékbe vétel iránti kérelemről, adatmódosításról és törlési kérelemről a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat tájékoztatni kell.” Ezt a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdés aa) pontja írja elő.