- A szombathelyi megyéspüspök is bocsánatot kért a kiskorúakkal szemben elkövetett bűnökért

egyház;Szombathely;Székely János;

2025-01-03 07:23:00 CET

A béke világnapján, január elsején a Sant’Egidio közösség fáklyás felvonulásra és ökumenikus, vallásközi imádságra hívott minden békét kereső, jóakaratú embert Budapesten. Az Egyetemi templomban tartott imaórát Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas is Veritate Bizottságának elnöke vezette – írja a Magyar Kurír.

Ennek során Székely János többek között úgy fogalmazott:

„A 2000. jubileumi év nagyböjtje elején Szent II. János Pál pápa bocsánatot kért a keresztények által elkövetett bűnökért nagyon nagy bátorsággal, alázattal. Mi sem tehetünk másképp, bocsánatot kell kérnünk, azokért a bűnökért is, amelyeket papok, szerzetesek követtek el, igen gyakran kiskorúakkal, kiszolgáltatott emberekkel szemben. Bocsánatot kérünk az áldozatoktól, a családtagjaiktól, bocsánatot kérünk a hívő emberektől és a társadalomtól is, amely számára ez óriási fájdalmat, csalódást okozott.”

Mint arról lapunk is beszámolt, nemrég Felföldi László pécsi püspök – Marton Zsolt váci és Varga László kaposvári püspökhöz, illetve Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapáthoz hasonlóan – ugyancsak bocsánatot kért az egyház tagjai által elkövetett bűnök miatt. Azt írta, „az Isten különleges módon újítja meg az emberiséget és az egyházat, és most egy ilyen csodálatos megújulásban vagyunk. De minden megújulásnak valahol a kezdő lépése az ott van, hogy ránézünk a sebeinkre, a bűneikre, a hibáinkra”. Szerinte az egyháznak most ez a lépése jött el, ez a pontja. „És én köszönöm, hogy püspöktestvérek elindítják ezt, és mozdulnak ebben. Én is itt szeretnék bocsánatot kérni mindazokért a bűnökért, melyeket az egyház, az egyház munkatársai, az egyház tagjai elkövettek a sebzetteken, a szenvedőkön. Személyesen is ígérem, és mindent megteszek, hogy gyógyuljanak ezek a sebek, és hogy a jövőben ne következzenek be” – fogalmazott.