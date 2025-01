- Miniatűr észt rakétát tesztelnek Ukrajnában, az orosz drónok ellen segít a mesterséges intelligencia

Ukrajna;mesterséges intelligencia;kilövés;orosz drónok;orosz-ukrán háború;

Újfajta, észt fejlesztésű, miniatűr rakétákat kezdenek tesztelni Ukrajnában – írja a hvg.hu az Interesting Engineering nyomán. A Frankenburg Technologies Mark 1-es légvédelmi rakétája az alacsonyan repülő, iráni gyártmányú, de az ukránok elleni háborúban az orosz hadsereg által használt drónok ellen jöhet jól. A teszt helyszínét nem árulták el, de ha beválik, nagy hasznát veheti Ukrajna, mivel Oroszország egyre gyakrabban indít dróntámadásokat. A Frankenburg Technologies nemrégiben egy irodát nyitott az Egyesült Királyságban is, mivel szorosan együttműködnek a brit védelmi iparággal.

Az ismertető szerint a Mark 1-es rakétákat egy, a mesterséges intelligenciát is alkalmazó szoftver vezérli, és az akár 2 kilométeres magasságban lévő célpontokat is képesek leszedni. A Defense News által megszólított ukrán védelmi szakértők szerint az iráni gyártmányú, az oroszok által alkalmazott Shahed drónok támadási stratégiája az elmúlt hónapokban megváltozott, és mostanában alacsonyabb magasságban repülnek, hogy elkerüljék a földi védelmi rendszereket.

A Mark 1-es rakétákból egyelőre hetente néhány tucatnyit állítanak elő, de 2025 harmadik negyedévére több százra növelnék ezt a mennyiséget. Az ukrajnai tesztek célja, hogy valós harci körülmények között is igazolják a rakéták hatékonyságát. Ha beválik, a gyártásuk is Ukrajnában történhet. Kusti Salm, a cég vezérigazgatója elmondta: a céljuk, hogy az új rakétákkal is segítsék Ukrajnát a háború megnyerésében – jegyezte meg.