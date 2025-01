- Előrehozott választás aligha lesz, de a Fidesz helyett újra Magyar Péter határozza meg a közbeszédet

Orbán-kormány;elemzés;előrehozott választás;2024;Magyar Péter;2025;

2025-01-04 10:25:00 CET

„Eddig a Fidesz úgy különböztette meg magát más európai és tengerentúli politikai rendszerektől, hogy a működése stabil. Egy előre hozott választásokkal pont ezt a tézisét cáfolná. Magyar Péter pedig láthatóan hiába próbálja felpörgetni a felkészülését, még nem áll készen egy megmérettetésre. A politikai napirendek tematizációja ebben az esetben úgy tűnik, hogy csak figyelmünket próbálja lekötni, de az előrehozott választásoknak minimális a realitása” – mondta a Népszavának Vasali Zoltán politikai elemző.

A lapunknak szintén nyilatkozó Nagy Attila Tibor egyetértett Vasali Zoltánnal, a politikai elemző szerint mivel a többpártrendszer 1989-es visszaállítása óta egyszer sem volt előrehozott választás, a kormányoldalnak ‒ amelynek a parlamenti többsége egyébként teljesen szilárd – nagyon meg kellene tudni indokolnia, miért akarja ezt mégis.

A Vox Populi választási kalauz december utolsó napjaiban vette észre, hogy a kormány a 2025-ös költségvetésbe betervezett 8,4 milliárd forintot országgyűlési választásokra, olyan tételeket nevesítve például, mint a választási nyomtatványok, vagyis szavazólapok elkészítése, vagy éppen a postai értesítők költsége. Miután a hírt többek között Kovács Gergely XII. kerületi polgármester is úgy értelmezte, hogy a Fidesz elgondolkodott ez előrehozott választások lehetőségén, a Kormányzati Tájékoztatási Központ úgy reagált: „A következő országgyűlési választások 2026-ban lesznek, minden ezzel ellentétes híresztelés csupán ócska politikai hecckampány”. Azóta a Nemzeti Választási Iroda is reagált az ügyre a Telexnek. Azt írták, a költségvetésükbe bekerült összeg nagy része informatikai fejlesztésekre, illetve nyomtatványokra, postai költségekre, oktatásra és felkészítésre megy majd el, a szavazólapok kinyomtatását pedig nem tartalmazza ez a keret.

„Szomorú látni a Kormányzati Tájékoztatási Központ vagy a Nemzeti Választási Iroda magyarázkodását egy horribilis összeg elköltéséről. Pont azt a benyomást keltik, amit kivédeni próbálnak” – kommentálta a cáfolatot Vasali Zoltán.

Függetlenül attól, hogy mi volt a kormány eredeti szándéka ezzel a 8,4 milliárd forinttal, Magyar Péter kapva kapott az alkalmon, és szilveszteri beszédében már maga követelte az előrehozott választásokat, csütörtökön pedig bejelentette: úgy számolnak, hogy „amennyiben Orbán Viktor gyáván nem futamodik meg”, úgy reálisan április második felében erre már sor is kerülhet.

– Az évet Magyar Péter indította politikailag az újévi beszédével, ügyesen betöltve ezzel azt az űrt, ami a köztársasági elnöki beszéd karácsonyra való előrehozásával keletkezett. A kormányoldal innentől kezdve már csak utólag tudott reagálni Magyar beszédére, hozzá képest határozza meg mondanivalóját és ez a Fidesznek nem jó – értékelte a helyzetet Nagy Attila Tibor. (Magyar Péter a Népszava kérdésére már december 11-én arról beszélt, jó lenne több idő, de a Tisza Párt felkészült előrehozott választásra is – a szerk.)

Ennek kapcsán Vasali Zoltán is kiemelte, a Fidesz már jó ideje nem képes irányítani a közbeszédet. „Amit látunk az 2024 folytatása: Magyar Péter jobban képes tematizálni a nyilvánosságot, mint Orbán Viktor” – vélekedett, ugyanakkor hozzátette, mindez még nem eredményezi a realitásérzéküket megőrző választók megszólítását, még nem a megvalósítható programok rivalizálását vagy a választókerületekre lebontható, helyi közösségek ügyének megoldásáról szóló versenyt láthatjuk.

Mindkét politikai elemző úgy látta, hogy előrehozott választás jelenleg tulajdonképpen sem a Fidesz, sem a Tisza érdekét nem szolgálná.

„A kormánypártoknak akkor állna érdekében egy előrehozott választás, ha a nem publikus méréseik visszaigazolnák a folyamatos népszerűségvesztést. Amennyiben a Fidesz-KDNP belső körében elfogadják azt a tényt, hogy a lengyel uniós elnökség idején a jogállamisági eljárás lehetetlenné teszi a hiányzó források felszabadítását, akkor a választásokra való hosszútávú felkészülés forrás oldalon lehetetlenné válhat. Mivel az elmúlt évek külföldi példái azt bizonyították, hogy leginkább a fogyasztói életminőség határozza meg a választói hangulatot, Orbánék rádöbbenhetnek arra, hogy képtelenek lesznek adóemelések, lakhatási válság és a közszolgáltatások működésképtelensége mellett fenntartani a többségüket” – érvelt Vasali Zoltán. Úgy gondolta, Magyar Péter esetében pedig joggal hívják fel a figyelmet az elemzők arra a problémára, hogy nem rendelkezik jelenleg olyan intellektuális háttérrel, ami bizonyítaná kormányzóképességét és az egyéni kerületekben is láthatatlanok a fideszes jelölteket legyőzni képes indulók. „2024-ben ugyan még működött az egy beszélő fejes projekt, egy tudatosan némított EP vagy fővárosi közgyűlési gárdával, ez 2025-ben kevés a kormányváltáshoz” – tette hozzá.

Nagy Attila Tibor is úgy gondolta, a Tisza Párt valójában még nem kellően felkészült egy esetleges előrehozott választásra. A 106 egyéni képviselőjelöltjét eleve csak nyárra tervezték bemutatni és azok megismertetése az egyéni választókerületekben szintén időbe telik. Ha most tavasszal lennének előrehozott választások, még szűkebbre lenne szabva az idő a jelenleg legnagyobb ellenzéki erő számára. De a Fidesz számára is óriási kockázat lenne egy esetleges választás.

– A gazdaság helyzete nem jó, az emberek hangulata még mindig elég borús.

Bár 2024-ben volt reálbér emelkedés, de a fogyasztás még nem emelkedett meg olyan mértékben, ahogy azt a kormány remélte, emellett a közszolgáltatások zavarai sem kijavíthatók egy előrehozott választásig. Utána sem feltétlenül, de több lenne az idő a gondok enyhítésére – tette hozzá Nagy Attila Tibor.