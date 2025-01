- Elsöpörte a fekete kordonokat a Halászbástya elől a népharag, de ettől még a nézelődés nem lett teljesen ingyenes

bevétel;kordon;népharag;Budavári Önkormányzat;Halászbástya;

Csúnya baki csúszott a budavári önkormányzat bevételnövelő tervébe. Az I. kerületi képviselő testület tavaly decemberi ülésén adott engedélyt a Halászbástyát is üzemeltető Budavári Városüzemeltetési Kft-nek, hogy idén januárban az utca szinten lekanyarítson egy újabb 27 méter hosszú 2,5 méter szélességű részt a díjfizető terület növelése érdekében. Ezzel gyakorlatilag teljes egészében elzárták volna a Halászbástyát az ingyen bámészkodók elől.

A felső kilátóteraszra ugyanis évek óta belépőjegy ellenében lehetett csak felmenni, amelynek ára eddig 1200 forintot kóstált. (A diákok és nyugdíjasok fél áron mehettek fel, a kerületi önkormányzati kártyával rendelkező lakosok, fogyatékkal élők és 6 éven aluli gyerekek ingyen.) A tavaly megválasztott új kerületvezetés azonban kevesellte a Halászbástyáról szertenézni vágyóktól beszedett évi 300-400 millió forintot és a jegyáremelés mellett a fizető terület növeléséről döntött.

Idén januártól 1500 forintba kerül a teljes árú belépőjegy, az üzemeltető pedig fekete drapériás kordonnal kerítette el a Halászbástya alsó teraszának utolsó ingyenes - a kilátóterasz kijáratától az év nagy részében ott működő kávézó által lekerített rész közötti – darabkáját, ahol eddig kötelező fogyasztás vagy belépti díj nélkül lehetett lepillogni Pestre és a Dunára.

„Az önkormányzati bevételek növelése az előző ciklusban nem volt szempont, de most már az” – jelentette ki Böröcz László fideszes polgármester az üzemeltető cég javaslatáról szóló testületi vitában, majd azzal vágott vissza elődjének, V. Naszályi Mártának felvetésére, miszerint az étterem üzemeltetőjét rá kellene bírni, hogy az általa lekerített részre kötelező fogyasztás nélkül is bemehessenek a nézelődők. Hogyha „pénzt akarnak szedni - márpedig 300-400 millió forint közötti bevétele van az önkormányzatnak egy évben a Halászbástyából, és ezeket bővíteni akarják -, akkor meg kell hozni azokat a döntéseket, amelyek ezt elősegítik. Ha azt akarja a képviselő testület, hogy a Halászbástyát üzemeltessék, de egyébként mellette nyitott részek vannak, ahol az étteremnek előírják, hogy kötelezően látogatni lehessen, az is egy döntés, csak annak nincs értelme”.

Böröcz azt is tisztázta, hogy a területet éppen elődje idején adták bérbe, a meghosszabbított szerződés idén októberig érvényes. Ezzel együtt értelmetlennek és ideológiai hablatynak nevezte elődje érvelését a szabad látogathatóság mellett. A fizetős terület kiterjesztését sem tartotta rossz ötletnek, hiszen a kerületnek szüksége van a többletbevételekre. Majd felhívta a figyelmet arra, hogy a fizetős kilátóteraszon lévő távcsövek használatáért most már nem kérnek pénzt. V. Naszályi továbbra is úgy vélte, hogy a Halászbástya felső kilátóterasza egy prémiumszolgáltatás, amiért mindenütt a világon pénzt kérnek, az inflációarányos emelést is teljesen jogszerűnek tartotta. Ezzel szemben a vendéglátó terasz arculatát méltatlannak nevezte, azt pedig morálisan tarthatatlannak, hogy önkormányzati hatósági eszközökkel zárják el a közönség elől az alsó kilátóteraszt is.

A kormánypárti többségű testület azonban a vita végén az áremelés mellett arra is áldását adta, hogy januárban „egy mobil kerítéssel a végleges fizikai zárás legoptimálisabb nyomvonalát teszteljék és elemezzék a tömeg áramlását”. Ebből lett azután a fekete drapériás kordon. Az előterjesztésben és a vitában sem hangzott el, hogy a kerítés pontosan miként is fog kinézni. Az I. kerületi polgármester mindenesetre most azt mondja, hogy nem erről volt szó, a tervek szerint Halászbástya-mintás, külön elhatároló elemeket készíttettek volna a terület leválasztására, azonban ezek nem érkeztek meg időben. (Arra végképp nincs válasz, hogy akkor miért nem halasztották el a tesztidőszakot.)

Böröcz László pénteken közösségi oldalán jelentette be, hogy meghallották a kritikákat és intézkedett a kordonok elbontásáról és a tesztidőszak azonnali lezárásól. De aligha itt a vége, hiszen azt is hozzátette: továbbra is arra törekednek, hogy az önkormányzat nagyobb mértékben részesüljön az ott keletkező turisztikai bevételekből, amiből magasabb színvonalú szolgáltatásokat biztosíthat polgárainak. A 25 százalékos jegyáremelés egyébként önmagában akár 100 millióval növelheti az önkormányzat Halászbástyából származó bevételét.