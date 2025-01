- Ingyenes meglepetéskoncerttel népszerűsítette az életrajzi filmjét Robbie Williams

Robbie Williams;

Az ausztrál nagyváros egyik kulturális csomópontjának számító Federation Square-en rajongók egy csoportja már csütörtök reggel, nyolc órával a kezdés előtt gyülekezni kezdett. A körülbelül nyolcezer férőhelyes szabadtéri helyszín pár óra alatt teljesen megtelt - a szerda este bejelentett koncertre viszont az érdeklődés akkora volt, hogy a városvezetés kénytelen volt lezárni több közeli utcát is. Akik a legjobb helyekről lemaradtak, azokat a szervezők a közeli Birrarung Marr nevű parkba irányították, ahonnan élőben, óriáskivetítőn követhették a koncertet.

A Better Man: Robbie Williams című életrajzi film kendőzetlenül meséli el az angol popénekes felemelkedésének és kudarcainak történetét. Mindezt Williams szemszögén keresztül ismerhetjük meg, egészen gyerekkorától kezdve, majd a Take That együttes tagjaként töltött éveken át, végül a szólókarrierben való igazi kiteljesedéséig. A film különlegessége, hogy Williams egy majom alakjában jelenik meg benne.

A meglepetéskoncert helyszíne nem volt véletlen: a filmet javarészt Melbourne-ben forgatták, sőt, az elkészítésében még anyagi támogatást is nyújtott a városnak otthont adó Victoria állam. Williams több slágere mellett előadta a Forbidden Road című számot is, mely a film egyik központi dala és amelyet decemberben Golden Globe díjra is jelöltek. A koncert után a város polgármestere átadta Williamsnek a város kulcsát, aki ezzel azon kevesek - mindössze negyven ember - közé került, akik ezt elmondhatják magukról a város történetében - Muhammad Ali vagy Olivia Newton John mellett.

A Better Man: Robbie Williams december 26-tól látható a magyar mozikban.