Robbie magyarul búcsúzott a Szigettől - Videó!

Egy egész emeletet kibérelt a pesti luxusszállóban, helikopterrel akart leszállni a Szigetre, de majdnem lefújta a koncertet, amiért a reptéren fotózták - Robbie Williams még fel sem lépett, máris allűrjeitől volt hangos a sajtó. A brit fenegyerek a színpadon is mindent megtett, hogy életben tartsa a róla szóló legendát: egy felemelő, elejétől a végéig szórakoztató, vérprofi előadással.