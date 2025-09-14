What is entertainment? – erről az alapvető dilemmáról rugaszkodott az egekbe péntek este Robbie Williams, a kilencvenes évek fenegyereke péntek este az MVM Dome-ban.
Melbourne-ben csütörtökön adott ingyenes koncertet Robbie Williams. A január 1-jén, szerda este, meglepetésszerűen bejelentett esemény célja új életrajzi filmjének népszerűsítése volt, amelyben az énekes egy majom alakjában jelenik meg.
Robbie Williamsre - merthogy róla van szó - szaladnak fel a kilók - pletykálkodik a Velvet a Hello Magazin alapján. Az énekes elmondta, már egy éve alvás -és evészavarral küzd.
Mások mellett Robbie Williams, a Depeche Mode, Bruno Mars, a Green Day, a Marilyn Manson, Alice Cooper, a Tangerine Dream, John McLaughlin, Mireille Mathieu, Chris Norman, Ian Anderson (Jethro Tull), az Anthrax, a Phil Rudd Band és a Scooter is fellép 2017-ben Magyarországon. Júniusban a világhírű filmzeneszerző, Hans Zimmer maga vezényli műveit szimfonikus zenekar élén a Sportarénában.
Hivatalosan is kezdetét vette a Sziget Fesztivál az Óbudai-szigeten. S mint ahogyan azt már korábbról megszokhattuk, az idén is neves fellépők, valamint minőségi szórakozás várja a rendezvényre látogatókat. Igaz, az árak hazai viszonylatban kissé borsosak, a zene pedig túl hangos, mégsem bánja meg, aki részt vesz a rendezvényen.
Egy egész emeletet kibérelt a pesti luxusszállóban, helikopterrel akart leszállni a Szigetre, de majdnem lefújta a koncertet, amiért a reptéren fotózták - Robbie Williams még fel sem lépett, máris allűrjeitől volt hangos a sajtó. A brit fenegyerek a színpadon is mindent megtett, hogy életben tartsa a róla szóló legendát: egy felemelő, elejétől a végéig szórakoztató, vérprofi előadással.
Nem úszta meg magyarországi fellépését balhé nélkül Robbie Williams - értesült a Blikk.
Egyre drágul a Sziget, a napijegyért már 18 ezer forintot elkérnek, a szolgáltatások viszont egyre jobbak, a nézőterek befogadóképessége nőtt, miközben az Óbudai-sziget is megszépült. Gerendai Károly, a Sziget alapítója szerint nem jó, ha a Sziget fesztivál az államtól függ, mivel az kiszolgáltatott helyzetet teremtene. Előzetes a fesztiválról itt olvasható!
Hosszas előkészületek után ma, a mínusz egyedik nappal megnyitotta kapuit a budapesti Sziget fesztivál. A térség legjelentősebb bulizós zenei összeröffenése augusztus 17-én zárul. A drága jegyekért cserébe Robbie Williams, a Florence + The Machine, a Kings of Leon és Paloma Faith kárpótolja a fesztiválozókat. Interjú Gerendai Károly alapítóval itt!
Robbie Williams és a Kings of Leon is fellép az idei Sziget fesztiválon, amely augusztus 10. és 17. között a megszokott zenei sokszínűséggel, pop, rock, elektronikus, világ- és komolyzenével várja látogatóit.
A Williams-házaspár egykori alkalmazottja, Gilles De Bonfilhs azt állítja, hogy az énekes és felesége szexuálisan zaklatta őt, amikor 2014 októbere és 2015 januárja között náluk dolgozott.
Ha a koncertszínpadok választékát böngésszük, kissé az az érzésünk, hogy a farsang nem ér véget februárban. A stíluskavalkád egész évben tartani fog. José Cura februárban popkoncerten lép színpadra, André Rieu klasszikusokat népszerűsít, a Sziget "mínusz 1-dik" napjának vendége pedig egy igazi pop ikon: Robbie Williams.
A popzene történetének egyik legsikeresebb előadója, Robbie Williams ad koncertet a Sziget fesztivál mínusz egyedik napján, augusztus 10-én. A brit énekes a Let Me Entertain You című turnéjával jön Budapestre.
Robbie Williams házátalakítási terveit akarja keresztülhúzni Jimmy Page legendás gitáros, a Led Zeppelin alapítója.
Két hét múlva a magyar fővárosban kezdi új turnéját Robbie Williams. A popzene történetének egyik legsikeresebb előadója április 25-én a Papp László Budapest Sportarénában mutatja be Swing Both Ways Live című koncertshow-ját.
Amióta az élőzene a muzsikusok egyik legfőbb bevételi forrásává vált, a világsztárok idén is egymásnak adják a kilincset Budapesten. Ezúttal a Sportaréna tavaszi, kora nyári eseményei között válogattunk.