- A lengyel államfő távol marad az EU-elnökség megnyitójától, amelyre nem hívták meg a varsói magyar nagykövetet

Lengyelország;Andrzej Duda;

2025-01-03 19:59:00 CET

Andrzej Duda lengyel elnök sem lesz ott az ország soros EU-elnökségének megnyitóján, közölte péntek délután Andrzej Szejna külügyminiszter-helyettes a helyi médiának.

Mint arról beszámoltunk, ez volt az a rendezvény, ahonnan Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek Magyarországon adott menedékjoga miatt nem szívesen látott vendég a varsói magyar nagykövet. „A lengyel külügyminiszter-kolléga döntése kapcsán két kifejezés versenyképes: szánalmas és gyerekes” – kommentálta a lépést korábban Szijjártó Péter magyar külügyminiszter.

Mariusz Blaszczak, a PiS frakcióvezetője, volt kormányfőhelyettes és nemzetvédelmi miniszter pénteken a magyar nagykövetet érintő külügyi lépésről egy újságíró kérdésére felidézte: Magyarország december végéig töltötte be a soros elnökséget. „Amennyiben Donald Tusk (lengyel kormányfő) most így döntött, ez azt jelenti, hogy nemcsak lengyelországi, hanem európai viszonylatban sem tartja be a szabályokat” – jelentette ki.

A politikus megjegyezte, hogy az EU állam- és kormányfőinek informális csúcstalálkozóját nem hirdették meg az elnökség hivatalos lengyelországi programjának részeként. Donald Tusk „talán úgy döntött, hogy nem lesz lengyelországi csúcs? Miért” – tette fel a kérdést Blaszczak. Hozzátette: azért, mert akkor Andrzej Duda fogadná a külföldi vendégeket.

A külpolitikai hatáskörrel is felruházott Andrzej Dudát a Lengyelországban ellenzékbe szorult, a Fidesszel szövetséges ultranacionalista PiS jelöltjeként választották meg államfőnek. Péntek délután Andrzej Szejna külügyminiszter-helyettes a Polsat News tévének elmondta: Andrzej Duda nem lesz jelen a megnyitón, de ő ennek nem tudja az okát.