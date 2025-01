- A lengyel külügyminiszter jelezte, nem kívánatos a varsói magyar nagykövet jelenléte az EU-elnökség megnyitóján

Lengyelország;menedékjog;uniós elnökség;Marcin Romanowski;

2025-01-03 12:23:00 CET

A Marcin Romanowskinak Magyarországon nyújtott menedékjog miatt nem kívánatos a varsói magyar nagykövet jelenléte a Európai Unió Tanácsában betöltött lengyel elnökség megnyitóján – jelentette ki Magdalena Sobkowiak-Czarnecka lengyel miniszterhelyettes pénteken a TVP Info közszolgálati hírtelevízióban.

A lengyel EU-elnökségért felelős miniszterhelyettes ezzel megerősítette az onet.pl német tulajdonú lengyel hírportál péntek reggeli értesülését.

Még múlt csütörtökön Sobkowiak-Czarnecka a Polsat News kereskedelmi hírtelevíziónak azt mondta, a péntek este megtartandó ünnepi megnyitón az uniós tagállamok, köztük Magyarország nagyköveti szinten képviseltetik magukat.

A TVP Info pénteki adásában azonban az MTI összefoglalója szerint a miniszterhelyettes közölte,

a megnyitóra az egész diplomáciai testületet meghívták, Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter viszont a varsói magyar nagykövetnek címzett diplomáciai jegyzékben jelezte, hogy a misszióvezetőt „nem szívesen látják a színházban”.

„Ezért várjuk, megjelenik-e a nagykövetség valamelyik alacsonyabb rangú képviselője” – jegyezte meg. A lépés annak következménye, hogy Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski lengyel ellenzéki képviselőnek, volt igazságügyi miniszterhelyettesnek – magyarázta Sobkowiak-Czarnecka.

A Reuters cikke szerint Sobkowiak-Czarnecka elmondta,

Orbán Viktor miniszterelnök sem kapott meghívást az ünnepségre.

Lengyelország formálisan január 1-jén vette át az EU soros elnökségét. A varsói nemzeti színházban péntek este megtartandó ünnepi megnyitón részt vesz Antónia Costa, az Európai Tanács elnöke.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Lengyelországban büntetőeljárás indult a Jog és Igazságosság (PiS) párt egykori igazságügyi miniszterhelyettese ellen, akit többek között közpénz pártérdekű felhasználásával és szervezett bűnözéssel gyanúsítanak. A lengyel hatóságok felfüggesztették Marcin Romanowski mentelmi jogát, be is idézték egy ügyészségi meghallgatásra, a politikus azonban előre tervezett magyarországi útjára hivatkozva nem jelent meg. Donald Tusk lengyel kormányfő élesen bírálta az esetet, mondván, hogy ilyen furcsa helyzetet még nem tapasztalt a két ország kapcsolataiban. Orbán Viktor miniszterelnök december végén tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján az AP kérdésére azt mondta, nem akarja az ügyet miniszterelnöki szintre felemelni, a törekvésük kezelhető szinten tartani a konfliktusaikat, ezért nem mond semmit arról, mit gondol az ottani jogállamisági helyzetről. Hozzátette, Lengyelországról készítettek egy tanulmányt, Marcin Romanowski ügyét megvizsgálták, a kérelmet az illetékes miniszter indokoltnak találta, ő pedig nem hiszi, hogy ez volt az utolsó hasonló eset.

Az ügy miatt korábban bekérették a varsói magyar nagykövetet, valamint a lengyel kabinet kötelezettségszegési eljárást kezdeményez az Európai Bizottságnál Magyarország ellen.