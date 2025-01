- Meggondolta magát, mégis ad koncertet a Glastonburyn Neil Young

koncert;Neil Young;

2025-01-05 19:48:00 CET

Ahogyan korábban megírtuk, a kanadai gitáros-énekes január másodikán, hivatalos oldalán jelentette be, hogy idén nem kíván fellépni a legendás Glastonbury fesztiválon, amely Európa egyik legfontosabb zenei eseménye. Young így fogalmazott csütörtöki bejelentésében, amely azóta eltűnt az oldalról: „Úgy látszik a Glastonbury már vállalati befolyás alatt áll és így már nem az, amire emlékeztem.” - utalva ezzel a fesztivál partnerségére a BBC-vel. Az angol műsorszolgáltató birtokolja a hivatalos közvetítési jogokat, így ő tárgyal a fesztivállal és az előadókkal arról, mely koncerteket követhetjük élőben vagy felvételről, rádióban, tévében, streamen.

Az énekes a döntését részletesebben nem indokolta, de a BBC szerepének kifogásolása hagyott maga után pár kérdőjelet, tekintve, hogy a műsorszolgáltató már 1997 óta partnere a fesztiválnak. Erről pedig valószínűleg Young is tudhatott, miután 2009-ben, legutóbbi Glastonbury fellépését követően szintén közvetítési döntések vezettek kisebb felháborodáshoz. Akkor több rajongó nem tetszésének adott hangot, mert a kétórás koncertből mindössze öt számot élvezhettek felvételről. A BBC úgy reagált a kritikákra, hogy ez az énekes menedzsmentjének döntése volt egy hónapokig tartó tárgyalássorozat után, mert Neil Young inkább hisz az élő show varázsában.

Január harmadikán, mindössze egy nappal később újabb közlemény jelent meg az énekes hivatalos oldalán, miszerint a koncert mégsem marad el. A korábbi döntésével kapcsolatban ezúttal így fogalmazott: „Hibás információk alapján korábban úgy döntöttem, nem lépek fel a Glastonbury fesztiválon, melyet mindig is szerettem. De bővebben továbbra sem részletezte a félreértést.

A fesztivál egyik fő szervezője, Emily Eavis a közösségi médiában reagált a hírre: „Micsoda évkezdés! Neil Young egy olyan előadó, aki nagyon közel áll a szívünkhöz. A maga módján teszi a dolgokat, ezért is szeretjük őt” - írta, majd hozzátette: Young az egyik fő fellépő lesz az idei fesztiválon, így Rod Stewart mellett már két hivatalos előadója is van a tavaly november óta teltházas fesztiválnak.

A Glastonburyn az aktuális világsztárok mellett mindig helyet kap több legendás előadó is. Emlékezetes koncertet adott itt már többek között az Oasis, Patti Smith, Sinead O’Connor, a The Cure, a Metallica vagy David Bowie is.