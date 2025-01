- Bayer Zsoltnál volt a fityfülütty, a NER nevében kegyetlenül ki is osztotta a Kossuth-díjra vágyó Fábry Sándort

Fábry Sándor;Bayer Zsolt;Kossuth-díj;

2025-01-06 07:21:00 CET

Éppen itt az ideje, hogy valaki mondjon egy tisztességes fityfülüttyöt. Ha már egyszer a pitiáner ócskaságok kisboltjában ilyen előkelő helyre tornászta magát a kirakatban” - írta Bayer Zsolt publicista, a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa a Magyar Nemzetben vasárnap este, válaszul Fábry Sándornak.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Fábry Sándor a Pertu podcastnek adott interjút. Felidézte, mennyire elégedett volt az RTL Klubnál, az Esti Showder időszakában, nem úgy, mint az MTVA-val „Most már több mint tíz éve vagyok itt, az úgynevezett királyi televízióban. Hát, lettem közben 60 éves, lettem közben kiváló művész, azt se mondták, hogy fityfülütty. Szóval ez olyan pitiáner ócskaság” – fogalmazott, majd arra a kérdésre, hogy mit szeretne, annyit felelt, hogy Kossuth-díjat. Majd amikor a műsorvezető megismételte a kérdést, azt mondta: – Ezektől semmit, drágám.

Úgy tűnik, Fábry kívánsága végül meghallgatásra talált, a fityfülüttyöt „ezek” – értsd: a többes szám első személyben megszólaló NER – nevében Bayer szállította. „Ön, Fábry úr, minden évben ott púposkodik közöttünk Kötcsén, bebaszva hülyeségeket beszél, végtelenül nagyképű és arrogáns, miközben a teljesítménye úgy tíz éve egyenlő a nullával. De legalább amióta kormányzunk, egyetlen egyszer sem állt ki egyetlen egy ügyben sem mellettünk. Biztos nem volt rá ideje, mert lássuk be, nem kis elfoglaltság azt a két és fél milliárdocskát felvenni és elkölteni. De gyorsan fogy, úgy látszik, mert ön, Fábry úr, a Kossuth-díjat is a lóvé miatt szeretné olyan nagyon, igaz?” – vágta oda a humoristának a publicista. Elkezdte firtatni azt is, vajon mire fel kellene Fábrynak Kossuth-díjat adni, várná azt a teljesítményt, amely őt Agárdy Gábor, Huszárik Zoltán vagy éppen Huszti Péter mellé emeli. (Arról, hogy Fábry Sándor mennyit keres, a Forbes írt másfél évvel ezelőtt.)

Bayer sietve válaszolt is a saját kérdésére: nincs ilyen teljesítmény. „Ha megkérhetném, ezentúl kíméljen meg bennünket az egyre kellemetlenebb társaságától Kötcsén is és mindenhol máshol. Leginkább vonuljon szépen nyugdíjba, és várja a jó szerencsét, amikor majd valaki mások, majd „azok” Kossuth-díjat is adnak önnek. Igaz, ahhoz még sokszor kell ilyen aljas szarembernek lennie, de biztos lehet benne, a hála nem fog elmaradni. Fityfülütty, Fábry úr. Ezzel a hóna alatt mehet a világkörülire...” - zárta dörgedelmeit a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa.