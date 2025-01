- „Makkegészséges vagyok. Ne reménykedjenek!” – üzente Orbán Viktor Indiából, de arról, honnan van pénze az útra, nem beszélt

India;Orbán Viktor;utazás;

2025-01-06 12:20:00 CET

„Olvasom, hogy mindenféle sületlenségeket hordanak össze. Így szokott ez lenni. Pedig semmi más nem történt, csak a miniszterelnök kivette a szabadságát” – mondta a Blikknek adott interjújában az éppen az indiai Kerala államban vakációzó Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, január elsején ért véget Magyarország EU-elnöksége, másnap kivette a szabadságát és tudtak is indulni.

A kormányfő úgy fogalmazott,

„az EU-elnökség nagy menet volt, még nekem, sokat látott csatalónak is fel kellett kötni a gatyát. Itt Indiában sem pihenünk sokat, de azért jó kiszakadni az otthoni verkliből. Ha a külpolitikát nézzük, Trump hivatalba lépéséig most szélcsendesebb időszak van, utána beindul a nagyüzem”.

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy a feleségével és két lányával Dél-Indiában vannak, és két okból – a múlt és a jövő miatt – esett erre a választásuk.

„Koccsiban – ahol épp most vagyok – halt meg Vasco da Gama, akit még az ifjúsági regényekből kedveltem meg. Az ő nyomába eredtem. Kedvenc felfedezőm, jelentősége legalább akkora, mint Kolumbuszé. Ennyit a múltról. A másik ok, amiért itt vagyunk, az a jövő. India gazdasága robbanásszerű fejlődés előtt áll”

– fejtegette a kormányfő.

A Blikk felvetésére, hogy van, aki azt állítja, hogy egészségi okokból, gyógykezelés miatt utazott Indiába, Orbán Viktor úgy reagált: „Makkegészséges vagyok. Ne reménykedjenek!”

Nemrég Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy a hagyományos indiai gyógyászat, az árujvéda orvoslás egyik kiemelkedő művelője, a budapesti és albertirsai központ vezetője, Krishna Kumar látható azon a képen, amely az indiai lapban megjelent a kormányfőről. Róla a kormányfő közölte, ő az egyetlen indiai, akit ismer és tud magyarul.

Őt kértem meg, hogy azokat a helyeket, amiket kulturális szempontból érdemes meglátogatni, mutassa meg nekem

– fogalmazott a miniszterelnök.

Egy másik kérdésre elmondta, hogy a feleségével és a két legkisebb lányával utazott együtt, és az utat ő fizette. Hozzátette, India nem arról híres, hogy turistaparadicsom lenne.

„Aki luxusra vágyik, menjen inkább egy osztrák síparadicsomba vagy a Bahamákra. Akit a kultúra érdekel, jöjjön Indiába!”

– jelentette ki.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy január 17-én már a Kossuth Rádióban kezd, és az ünnepek között is sokat dolgoztak, ki lett adva minden feladat. Azt mondta, két fontos területtel kell most foglalkozni: Donald Trump közelgő beiktatása miatt a külpolitikával, a külügyminiszterrel napi egyeztetésben vannak most is. Valamint meg kellett indítani az új gazdaságpolitika 21 pontját, ezt pedig Nagy Márton miniszter felügyeli. „Mindkét terület a legjobb kezekben van” – állapította meg a kormányfő, akit a Blikk elfelejtett kérdezni arról, miből futja neki az indiai útra, a vagyonnyilatkozata alapján ugyanis aligha lehet pénze rá.