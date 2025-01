- CDU-CSU vita a Zöldek szerepe miatt

Németország;vita;zöldek;CDU/CSU;

2025-01-07 08:30:00 CET

A legszerencsésebb a voksolás favoritja, a keresztény uniópártok (CDU/CSU) szempontjából az lenne, hogy a liberális FDP-vel lépjenek koalícióra, a két párt programja között nincsenek jelentősebb eltérések. Erre azonban vajmi kevés az esély. Várhatóan még akkor sem tudnának kormányzó többséget felmutatni, ha az FDP bekerülne a Bundestagba. Ezért a CDU/CSU és a Zöldek vagy a keresztény uniópártok és a szociáldemokraták együttműködése kerülhet szóba, esetleg a három párt közös kormányzására. A környezetvédők koalíciós szerepvállalása azonban komoly viták forrása a CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió között.

A CSU hallani sem akar erről. Ugyanakkor szólásra jelentkezett a kérdésben a schleswig-holsteini miniszterelnök, Daniel Günther, aki a CDU szempontjából több koalíciót is elképzelhetőnek tart, köztük kifejezetten a Zöldekkel való együttműködést. Utalt arra, hogy tartományában súrlódások nélküli a két párt együttműködése, amely már hét év óta tart. Ezért, mint mondta, hiba lenne kizárni szövetségi szinten egy CDU/CSU-Zöldek kormányt. A demokratikus pártokkal mindig kormányzóképesnek kell lennünk, és ezekbe természetesen a Zöldek is beletartoznak” - mondta. Mint fogalmazott, inkább világossá kellene tenni, hogy mit képvisel a CDU/CSU.

A téma most azért is különösen időszerű, mert a CSU parlamenti frakciója hétfőn zárt ülésen kezdett tanácskozni a február 23-án esedékes választás előkészületeiről, s nyilvánvalóan a koalíciós esélyekről is szót ejtenek. A keresztényszociálisok részéről újabb retorikai támadások hangzottak el a környezetvédők ellen. Az ülés egyik határozati javaslatában, amelyet a Rheinische Post idézett, az szerepel, hogy „a baloldali-zöld külpolitika ideologikus és kioktató hangnemének véget kell vetni”.

A seeoni tanácskozásra érkezik szerdán Friedrich Merz, az uniópártok kancellárjelöltje, aki szinte biztosan a következő német szövetségi kormány feje lesz. Merz, Söderrel szemben, alapvetően nem zárta ki a koalíciót a Zöldekkel. Ugyanakkor kategorikusan elutasítja az együttműködést Elon Musk kedvenc német pártjával, a szélsőjobboldali Alternatíva Németországgal (AfD), valamint a Sahra Wagenknecht Szövetséggel (BSW) szövetséggel való együttműködéssel.

A Zöldek, akik hétfőn hivatalosan is megkezdték választási kampányukat, nyitva tartják a keresztény uniópártok és a környezetvédők közötti koalíció lehetőségét. Franziska Brantner pártelnök mindenesetre bírálta a CSU elutasítását: „Markus Söder rendszeresen változtatja az álláspontját. Nekünk, demokratáknak nyitottnak kell maradnunk a párbeszédre” - mondta a a Tagesspiegel című lapnak. Ha a CDU/CSU a Zöldeket tekinti fő ellenségnek, akkor ez növeli a BSW kormányzati részvételének esélyét, mint Brandenburgban vagy Türingiában. Ezek az „ingatag kormányzati konstellációk” az AfD-t is erősítenék - figyelmeztetett Brantner. „Konrad Adenauer forogna a sírjában, ha látná, hogy Söder a Nyugat és az európai biztonság melletti egyértelmű elkötelezettség helyett inkább olyan szereplőkre támaszkodik, akik Putyin karjaiba hajtanak minket”, tette hozzá.

A belső viták miatt a CDU/CSU az SPD-t részesítheti előnyben koalíciós partnerként, mert ennek az opciónak széleskörű támogatottsága van a CSU-ban is.

A CDU szociális szárnya viszont óva int a szociáldemokratákkal való szövetségtől. „Egyszerűen hiányzik a fantáziám ahhoz, hogy lássam, miként lehetne végrehajtani a szükséges korrekciókat a kül- és biztonságpolitikában az SPD-vel ” - mondta a Kereszténydemokrata Munkáspárt szövetségi elnöke, Dennis Radtke a Funke újságoknak.