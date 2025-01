- Csúcson jár a megújuló energia aránya Magyarországon, de ez is csak az EU-s rangsor végére elég

megújuló energia;napelem;Eurostat;

2025-01-08 09:01:00 CET

Magyarország 2023-ban 15 százalékról 17 százalék fölé növelte megújulóenergia-részarányát – derül ki az EU statisztikai hivatalának december végi jelentéséből.

Bár ez minden idők legmagasabb hazai adata, az érték kiszámíthatatlanságát jellemzi, hogy 2013-ban már álltunk 16 százalékon is; ez aztán 2018-ra 12,5 százalékig esett és az ágazat csak akkor vett újabb lendületet. A mostani bővülés szakértők szerint elsősorban a napelemek robbanásszerű térnyerésével magyarázható.

Az uniós mezőnyben helyzetünk ugyanakkor már cseppet sem ilyen rózsás. A 17 százalék a 27 tagállamból a 8. legalacsonyabb szint. Mi több, a hazai arányt az Eurostat által vizsgált összes, unión kívüli állam – így Albánia, Montenegró, Szerbia, Moldova, Észak-Macedónia, Grúzia és Koszovó – értéke is meghaladja (a norvégok 76 százalékáról nem is beszélve).

Míg az Eurostat-jelentés Magyarországot a megújuló energiából előállított áram tekintetében 19,5 százalékkal, a sereghajtók között említi (az osztrákok például 88 százalékot mondhatnak magukénak), addig a kormányzati felülvizsgálatok és a növekedés ütemét illetően a legjobban teljesítő öt tag között kaptunk helyet. Míg a közlekedés átalakítása terén szintén a 8. legrosszabb helyezést értük el, a fűtés-hűtés megújuló-aránya tekintetében az alsó-középmezőnybe tartozunk.

A jelentés szerint tavaly, a 2023-as, 23 százalék után, az EU egésze energiafogyasztásának 24,5 százalékát fedezte megújuló forrásokból. Míg a zöld áram leginkább szélből és vízből származik, a leglendületesebb fejlődést a napenergia-hasznosítás mutatta.

Az is sajátos szemszögbe helyezi a magyarországi értékeket, hogy 2023-ban az Európai Bizottság az addig 32 százalékos megújuló-részarányra vonatkozó, 2030-as, összuniós célértéket 42,5 százalékra emelte. Ettől Magyarországnak nem hogy az eredményei, de a vállalásai is, rendre elmaradnak. Igaz, a célértékeket a kormány is folyamatosan növeli. Míg 2020-as, úgynevezett Nemzeti Energia- és Klímatervünk 2030-ra még 20-21 százalékot ígért, a vállalás, folyamatos emelkedéssel, ma 30 százalék. Ám, mondhatni, még ez előtt is mutatkozik bővülési tér.