Egyre többen látják a lehetőséget a zöldáram-származási garanciákban

A vártnál jobban teljesített a villamosenergia-származási garanciák (GO) nemzetközi piaca az energiaválság alatt. A forgalom és az árak emelkedtek, a keresletet pedig a növekvő fenntarthatósági elvárásoknak megfelelni igyekvő vállalati vásárlók mellett az is erősíti, hogy egyre több kereskedő is jó lehetőséget lát a piacban. A kereskedési lehetőségek bővülését az is elősegíti, hogy a GO-kat egyre több tőzsdén, így már a magyar HUPX-en is lehet adni-venni.