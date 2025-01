- Visszautalta a tankerületi központ az elsikkasztott tanárok pénzét

Békéscsaba;sikkasztás;tankerületi központ;

2025-01-07 11:24:00 CET

A legvisszafogodtabb becslés szerint is több millió forintos lehet a kár a Békéscsabai Tankerületi Központban történt sikkasztási ügynek - írja a Magyar Narancs.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, több, a tankerülethez tartozó iskola pedagógusa nem kapta meg járandósága egy részét, emiatt pedig már a rendőrség nyomozást indított. Az eljárás során már több pedagógust is meghallgattak, az érintett jogviszonyát pedig azonnal megszüntették.

„Két vagy három hónappal ezelőtt hívott fel a Békéscsabai Rendőrkapitányság egyik munkatársa, és ő közölte, hogy én is szerepelek azoknak a listáján, akiket az elmúlt években a tankerület egyik munkatársa folyamatosan megkárosított” - mondta el a lapnak az egyik, neve elhallgatását kérő illető, akit megkárosítottak. Az is kiderült, hogy bűncselekmény-sorozat 2020-2021-ig nyúlik vissza. Egy másik tanár pedig arról beszélt, hogy a nyomozás során derült ki számára, hogy legalább 15-20 ember pénze tűnhetett el, ám az rejtély, mi alapján döntött arról a tankerületi központ munkatársa, hogy kit lop meg. Annyi bizonyos, hogy 200 ezer és egymillió forint közötti összegekről van szó. Egyébként az érintetteket nem is a tankerületi központ, hanem a rendőrség értesítette, hogy sikkasztás miatt estek el fizetésük egy hányadától.

Abban viszont mindegyikőjük beszámolója megegyezett, hogy a Magyar Narancs múlt heti cikke után egy összegben, mindenféle magyarázat és bocsánatkérés nélkül átutalták számukra a hiányzó pénzt. Ezt az összeget egyébként a szervezet peres úton, a büntetőeljárás végén fogja visszaszerezni a feltételezett elkövetőtől. A tankerületi központban végzett pénzügyi utalások áttekintése során kiderült, hogy az átutalt összegek közül sok végül ugyanarra a helyre került: a gyanúba keveredett ügyintéző privát bankszámlájára.

Egy, az ügyben megkárosított tanár elmondása szerint a tankerületi központban dolgozó ügyintéző viselkedése gyanút keltett, ami belső vizsgálat elrendeléséhez vezetett. Az eljárás során feltárt bizonyítékok alátámasztották az ügyintézővel szemben felmerült kételyeket.

Érdekesség, hogy az érintett alkalmazott nem sokkal korábban több százezer forintos jutalomban részesült