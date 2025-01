- Hatósági engedélyek birtokában már a Hungary Airlines üzemelteti az állami Airbust

airbus;légitársaság;üzemeltetés;állami tulajdon;hatósági engedélyek;

2025-01-07 20:00:00 CET

Megszerezte a hatósági engedélyeket, így átvette az állami tulajdonú Airbus A330F áruszállító üzemeltetését a Hungary Airlines. A légitársaság az elmúlt napokban több tesztrepülést is végrehajtott a repülőgéppel, 2024. november végétől pedig az állami Air Hungary Zrt. résztulajdonos lett a cégben – írja az AIRportal. E szerint a légitársaság december 23-án hajtott végre első alkalommal egy tesztrepülést a géppel, ezt január 4-én és 5-én több, Budapest és Kecskemét közötti gyakorlórepülés követte saját „HUA” kóddal és „BUDAPEST” hívójellel. – Az Airbus A330F január 5-én HUA 951-es járatszámmal Sanghaj második számú légikikötőjébe, a Hungcsiaó (Hongqiao) nemzetközi repülőtérre ment egy esedékes karbantartásra – teszi hozzá a portál az értesülését.

Bár az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) részeként működő Légügyi Hatóság légijármű üzembentartási engedéllyel (AOC) rendelkező cégek listája cikkünk közzétételéig nem frissült, azt vélhetően már decemberben kiadták a Hungary Airlines számára. A hatóság egy másik, a napokban online hozzáférhetővé vált, de hivatalosan 2024. december 7-én frissült nyilvántartása szerint a vállalat már rendelkezik az EASA Part-CAMO, folyamatos légialkalmasság-irányító szervezetek számára szükséges tanúsítással is.

A 2021-ben bejegyzett vállalat 2024 áprilisában változtatta nevét Hungary Airlines Kft.-re. A cég évek óta tevékenykedik a Kína és Magyarország közötti légiáru-szállítás területén, kezdetben Universal Translink Airline Hungary Kft. (UTA), majd rövid ideig Hungary Cargo Airlines Kft. néven. A 2024. november végéig a Wizz Air üzemeltetésében repülő, állami tulajdonú Airbus A330F repülőgép az elmúlt években a vállalat számára szállított árut Csengcsouból, majd Hangcsouból Budapestre, emellett több, más légitársaságtól bérelt gép repül jelenleg is Kína és Magyarország között az UTA áruival. – A Hungary Airlines Kft. többségi tulajdonosa 50 százalékot meghaladó részesedéssel a hazánkban élő, vélhetően magyar állampolgársággal is rendelkező Wu Jiang kínai üzletember. Mellette két kisebbségi tulajdonos szerepel a cégjegyzék adatai szerint: a pekingi székhelyű UTL (Beijing) Digital Logistics Co. Ltd., valamint 2024. november 28-tól a magyar állami tulajdonú Air Hungary Szolgáltató Zrt. – olvasható a cikkben.

A Népszava is beszámolt arról október végén, hogy egy állami cégbe tették az állami teherszállító repülőgépet, eddig jóval többet vitt, mint amennyit hozott. Becslések szerint több mint másfél évtized alatt térülhet meg a magyar államnak az a 2014-ben gyártott Airbus A330-243F repülőgép, amelyet 2020 szeptemberében a Qatar Airwaystől 57,5 millió dollárért, akkori árfolyamon 17 milliárd forintért vásárolt meg a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium. A hírt korábban titokként kezelték, mint ahogy azt is, hogy pontosan mennyibe került a javíttatása azután, hogy 2023. augusztus 20-án súlyosan megrongálódott, amikor a délelőtti légiparádé részeként alacsonyan szállva áthúzott a Duna felett.