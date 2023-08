M.A.;

2023-08-27 12:27:00

Akár milliárdos kár is keletkezhetett a Szijjártó-féle külügy szállítógépén augusztus 20-án

A sérülés jellegéből a szakemberek arra következtetnek, hogy ezeket nem madár, hanem valami kisebb, de szilárd és kemény tárgy okozhatta.

Augusztus 20-a óta a földön vesztegel a kormányzati teherszállító gép, az Airbus A330, amelyik a nemzeti ünnepen, a délelőtti légiparádé részeként alacsonyan szállva áthúzott a Duna felett, de az út közben súlyosan megrongálódott – tudta meg a hvg.hu. A gép rendben leszállt a szűk egy órás út után, ám a portál szerint a landolás utáni átvizsgáláskor kiderült, hogy az egyik hajtóművét komoly kár érte: megsérültek a hajtóműlapátok, és kárt szenvedhetett a hajtómű belső szerkezete is.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium megerősítette, hogy az Airbus A330-as repülőgép madárral ütközött, és közölte, hogy ez nem veszélyeztette a repülőgép biztonságos működését.

A hvg.hu-hoz olyan információk jutottak el, hogy a hajtómű jelentősen megrongálódott, ami hosszadalmas és legfőképpen drága, akár milliárdos nagyságrendű összegbe kerülő javítást kíván. Ezzel kapcsolatban a külügyi tárca a portállal közölte, a tervek szerint a menetrend szerinti üzemelés jövő héten visszaáll, amelyről a repülőgép tulajdonosa és a Wizz Air tájékoztatta az érintett partnereket. A kár nagyságáról és a javítás költéségről azonban nem közöltek részleteket, csak annyit jegyeztek meg, hogy

A hvg.hu úgy tudja, az Airbus A330-200F típusú repülőgéppel az augusztus 20-i, délelőtti bemutató alatt semmilyen rendkívüli esemény nem történt, miközben kétszer is áthúzott a Duna belvárosi szakasza fölött. A bemutató végén, a második alacsony áthúzásból történő emelkedés közben viszont – ahogy a külügyi tárca is megerősítette – egy kisebb testű madárral ütközött a gép. Azt nem tudni, hogy a személyzet ezt észlelte-e, de a nyomait a leszállás utáni szokásos ellenőrzés során egyből észrevették a gép orrkúpjának környékén.

A sérülés jellegéből a portál információi szerint a szakemberek arra következtetnek, hogy

Bár a hvg.hu-hoz eljutott olyan feltételezés is, miszerint a sérülést egy a rendőrség, vagy az esti tűz- és fényjátékot bemutató cég drónja is okozhatta, ez szinte biztosan kizárható. Ehelyett a legvalószínűbb forgatókönyv szerint a földön szívhatott be a hajtómű valamilyen követ, vélhetően a futópálya vagy valamelyik gurulóút burkolatáról. Ez az esemény már a leszállás után történhetett.

Az Airbust mintegy 17 milliárd forintért vásárolta 2020-ban a kormány, hogy a koronavírus-járvány idején egészségügyi felszerelést hozzon vele Magyarországra. Később bérfuvarozásra álltak át vele. A minisztérium márciusban a Népszava érdeklődésére azt állította, hogy 2022 végéig összesen 5,8 milliárd forint bevételt termelt a géppel történt szállítmányozás. Az üzemeltetés 4,2 milliárd forintba került, a valós nyereség pedig a tárca szerint 1,6 milliárd volt. A gépet az elmúlt időszakban maximális kihasználtsággal üzemeltették, és csak augusztusban tízszer tették meg vele az utat Budapest és Kína valamelyik nagyvárosa között.