- Gyurcsány Ferenc: Az Orbán-kormánynak mennie kell, most

2025-01-07 18:47:00 CET

„Ha a titokminiszter korrupt, akkor nem csak neki, hanem a kormánynak is mennie kell. Most” – írta rövid Facebook-posztjában Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, azután, hogy kiderült Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét szankciós listára tették az Egyesült Államokban. Távozását követelte Tompos Márton, a Momentum elnöke is. Ő hosszabban fejtette ki, hogy mekkora botrányról van szó, azt ígéri, megpróbálják kideríteni, hogy van-e további magyar szál a vádak szerint lenyúlt pénzek körül.

Tompos Márton, ahogy írta ez nem elegendő, megpróbálják kezdeményezni Rogán Antal lemondását vagy felmentését. „Írásbeli kérdés megy a miniszterelnöknek, illetve határozati javaslatot nyújtunk be, hogy olyan ember ne viselhessen kormányzati tisztséget, aki szankciós listán van” – tette hozzá a Momentum elnöke. Felvetette azt is, hogy Rogán Antal nemcsak a Fidesz kommunikációjáért, meg mondjuk a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), hanem a titkosszolgálatok felett álló Nemzeti Információs Központért (NIK) is felelős. Ez szerinte hazánk biztonságát és gazdasági kapcsolatainkat is jelentősen érinti.

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő az Egyesült Államokta is neheztel. „Hát, először is: jó reggelt! Kicsit későn jött rá az amerikai kormány, hogy valamit azért tenni kellene, tartok tőle, hogy a következő adminisztráció vissza is vonja majd ezt. Ugyanakkor, mivel ez nem csak utazási korlátozást jelent, hanem pénzügyi szankciókat, rendkívül kemény lépés is lehetne – ha nem csak egy emberre vonatkozna, hanem minden magyar kormányzati szereplőre és a velük együttműködő oligarchákra is – tette hozzá az ellenzéki politikus epésen megjegyezve: „Tévedés lenne ugyanis azt hinni, hogy ebben a bűnszervezetben Rogán Antal a don. Ő csak a consigliere…”

Kedd délután derült ki, hogy korrupció miatt Rogán Antalt szankciós listára tette az Egyesült Államok, a tárcavezető neve ugyanis megjelent azon a listán, amelyet az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma állít össze büntetőintézkedések hatálya alatt álló külföldi kormányzati személyekről. Az úgynevezett SDN-listát a tárca külföldi vagyonellenőrzési hivatala, az OFAC állítja össze, azok a személyek – így most már a Miniszterelnöki Kabinetiiroda vezetője –, illetve vállalatok és szervezetek szerepelnek rajta, akiket az Egyesült Államok kormánya különféle okokból pénzügyi és gazdasági szankciók alá helyezett.

David Pressman amerikai nagykövet rendkívüli sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője a rendszerszintű magyarországi korrupcióban játszott vezető szerepe miatt került fel a szankciós listára. – Hatalmi pozícióiban saját magát és a pártjához hű személyeket gazdagította, a magas rangú magyar kormányzati tisztviselők pedig túl sokáig használták hatalmi pozíciójukat önmaguk és családjuk gazdagítására, jelentős forrásokat mozgatva privát számlákra. Rogán Antal ennek a korrupciós rendszernek az elsődleges tervezője, megvalósítója és haszonélvezője – jelentette ki az amerikai nagykövet. A Miniszterelnöki Kabinetiroda pitiáner bosszúnak tartja Rogán Antal szankciós listára tételét.