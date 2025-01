- Havas Henrik: Mától én is támogatom Magyar Pétert

támogatás;Orbán Viktor;kormányváltás;Havas Henrik;Magyar Péter;

2025-01-07 17:52:00 CET

„Ma este megnéztem az ATV-ben Magyar Péter beszélgetését Rónai Egonnal. A legfontosabb, hogy ma leszámoltam az eddigi fenntartásaimmal, miszerint többször is kételkedtem abban, hogy ez a ,,figura” nem a Fidesz ,,agytrösztjének” a találmánya azzal a céllal, hogy verje szét az ellenzéket” – tette közzé Havas Henrik médiaszemélyiség még hétfő este a Facebook-oldalán, hogy már ő is támogatja Magyar Péter. Ennek fő oka, hogy szerinte az interjúból kiderült, hogy „ez a Magyar Péter tudatosan készül kormányváltásra, és már azt is elhiszem neki – bár neveket nem említett –, hogy létezik mögötte egy olyan szellemi holdudvar, amely kormányképes.

Havas Henrik szerint nem is vitás, hogy a választópolgárok többsége nemcsak kormány-, de rendszerváltást is akar. „Az interjúban volt egy nagyon fontos kérdés: most, hogy Orbán Viktor Indiában nyaral, aztán valószínűleg megy Donald Trump beiktatására, ki helyettesíti a rendkívüli állapotok időszakában? Amikor Rónai Egon megemlítette Semjén Zsoltot, majdnem elröhögték magukat mind a ketten. Az teljesen lényegtelen, hogy a minimális megtakarítással rendelkező miniszterelnök miből finanszírozta a család nyaralását. Az öt testőr nyilvánvalóan állami pénzen kísérte el a miniszterelnököt” – jegyezte meg a volt tévés, akit az is megfogott, hogy Magyar Péter felvetette, kinek a költségén, milyen repülőgéppel utazott az Orbán Viktor és famíliája Indiába.

Létező demokráciában ebben a kérdésben Orbánnál nagyobb kaliberű politikusok is megbuktak – ezt már Havas fűzte hozzá, s kitért arra is, hogy Magyar a Fideszből jött. „Halkan megjegyzem, hogy Nagy Imre miniszterelnök, az ’56-os forradalom mártírja Rákosi Mátyás kormányában a ,,padlás lesöprő” begyűjtési miniszter is volt, aztán megtette azt, amit a lelkiismerete és hazája megkövetelt. Ezt nem Magyar Péter védelmére mondom, csak a történelmi hűség kedvéért. Magyar Péter szerintem hazafi, és ha a korom megengedné, mögé állnék” – jelentette ki Havas Henrik, feltéve az egyre aktuálisabb kérdést: Orbán Viktor vagy Magyar Péter?