- Járványveszély miatt látogatási korlátozást és maszkviselést vezettek be több magyarországi kórházban

2025-01-07 20:06:00 CET

Járványveszély miatt több kórházban is óvintézkedéseket rendeltek el - derül ki az MTI több beszámolójából.

Az egyre több légúti megbetegedés miatt például mától látogatási korlátozást és maszkviselést rendeltek el a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházában. Az intézmény Facebook-oldalán közzétettek szerint egy gyermekkel egy egészséges hozzátartozó maradhat a kórházban, és a rokonok nem válthatják egymást a bent fekvés ideje alatt. A járványveszély miatt az ambulanciákra érkező gyermekeket szintén csak egy hozzátartozó kísérheti, továbbá kérik az orrot és szájat eltakaró maszk viselését.

Emellett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház a különböző légúti megbetegedések emelkedő száma miatt szerdától valamennyi tagkórházában kötelezővé teszi a maszkviselést. Az intézmény honlapján közzétett tájékoztatás szerint a látogatókon túl a munkavállalók is kötelesek a járó- és fekvőbetegellátó épületeken belül maszkot viselni. Kivételt jelentenek a szabályozás alól a hat év alatti kiskorúak és a fogyatékossággal élő személyek. Emellett az akadálymentes kommunikáció érdekében az anamnézis felvételének idejére mentesül a kötelezettség alól a hallásérült beteg és a vele kommunikáló és a kommunikációját segítő személy.

A közlemény szerint nem kell maszkot viselni a kizárólag kórházi dolgozók által használt helyiségekben és a járóbetegek, valamint a látogatók sem kötelesek a maszkviselésre az udvaron, de az épületekben és a kórtermekben igen. Az osztályokon ápolt betegeknek szintén nem kell maszkot hordaniuk, de ha kilépnek a folyosóra, vizsgálatra mennek vagy látogatót fogadnak, újra fel kell tenniük a maszkot. Az intézmény emlékezet, tavaly október végétől a tagkórházakban a látogatás naponta maximum egy órában - az egészségügyi törvényben meghatározottak szerint a kiskorú gyermekkel, szülő nővel, súlyos állapotú beteggel bent tartózkodó kísérőn kívül - egy személynek engedélyezett.

Látogatási korlátozást vezetnek be és maszkviselést írnak elő szerdától a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház egyes osztályain is. Az egészségügyi intézmény az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, a felsőlégúti-megbetegedések számának emelkedése miatt a szülészet-nőgyógyászati osztályon, az újszülöttrészlegen, a krónikus belgyógyászati, valamint a felnőtt hospice osztályon vezetnek be korlátozásokat szerdától. A rendelkezés szerint ezeken az osztályokon egy beteget egyszerre csak egy felnőtt látogathat, a látogatóknak pedig az ott-tartózkodás idején maszkot kell viselniük.

Előzőleg a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának betegellátó szervezeti egységeinél már január 2-ától látogatási korlátozást és tilalmat, valamint kötelező maszkhasználatot rendeltek el. Ezt azzal indokolták, hogy az egyetem betegellátó egységeinél a jelentős számú légúti megbetegedést tapasztaltak.