- Nem biztos, hogy Rogán Antalnak egyszerű lesz kihúzatnia magát az amerikai szankciós listáról

korrupció;Egyesült Államok;Rogán Antal;Donald Trump;

2025-01-07 19:24:00 CET

Mint beszámoltunk róla, az Egyesült Államok korrupció miatt szankciós listára tette Rogán Antal kabinetminisztert. Kérdés persze, hogy meddig marad ott, tekintve, hogy hamarosan hivatalba lép az Orbán Viktorral szívélyes viszonyban lévő Donald Trump adminisztrációja - így a hvg.hu utánanézett, pontosan milyen feltételei vannak, hogy valakit levegyenek a szankciós listáról.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma külön útmutatót készített, hogyan lehetséges ez. Bár erről az úgynevezett SDN-listáról évente több személyt is eltávolítanak, a döntésnek elvileg alapos felülvizsgálaton kell alapulnia, mindegyiket egyedileg értékelik. E szerint Rogán Antalnak kérvényeznie kell a pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatalánál (OFAC), hogy kerüljön le a listáról. Be kell mutatnia, hogy miért is kellene őt törölni onnan, például bizonyítania, hogy nem kellő alappal tették őt fel oda, vagy hogy a listára helyezést eredményező körülmények már nem állnak fenn. Erre az OFAC 15 napon belül válaszol, de ez még csak az eljárás kezdetét jelenti, a vége meg nem tudni, hol van, mivel a hivatal tehet fel további kérdéseket, kérhet további információkat.

Az mindenesetre már most látszik, hogy Rogán Antal arra számít, hogy a 2025. január 20-án hivatalba lépő Donald Trumppal akarja levetetni magát a szankciós listáról. A Miniszterelnöki Kabinetiroda ugyanis eként reagált a döntésre: „Ez a lépés a távozó, sikertelen amerikai nagykövet utolsó, pitiáner bosszúja. Január 20. után az Egyesült Államoknak új kormánya és új elnöke lesz. Hivatalba lépésük után megtesszük a szükséges jogi lépéseket.”

Mint ismert, Donald Trump újbóli beiktatása történelmi lesz az Egyesült Államokban, ez lesz ugyanis az első alkalom, hogy valaki elítélt bűnözőként foglalja el az amerikai elnöki széket.