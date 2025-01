- Össztüzet zúdítanak az alapértékekre, Mark Zuckerberg szerint Európa és a hagyományos média túlságosan cenzúráz

cenzúra;vége;Mark Zuckerberg;Meta;tényellenőrzés;

2025-01-08 10:18:00 CET

Kutatók már tavaly megkongatták a vészharangot, hogy az amerikai Szilícium-völgy tech óriásai veszélyt jelentenek a demokráciára, miután egyre láthatóbbá vált, hogy az egykori Twitter, jelenlegi X tulajdonos Elon Musk vagyonát, hatalmát és közösségi médiaplatformját a nacionalista szélsőjobboldal vezetőinek támogatására fordítja. A kutatók jelezték, hogy az orosz vezetés is kihasználja az amerikai technológiai cégek üzleti modelljeit.

A tavaly őszi amerikai elnökválasztási kampányban, miután Elon Musk látványosan beállt Donald Trump mögé, majd megkétszerezte amúgy is hatalmas vagyonát, a Szilícium-völgy óriásai is kezdték a példáját követni. Közéjük tartozik Mark Zuckerberg, a Meta tulajdonosa, amelynek portfóliójába tartozik a Facebook, Instagram, a Threads és WhatsApp is. Zuckerberg egy kedden közzétett videóüzenetben jelentette be, hogy a Meta megszünteti a tényellenőrzést, csökkenti a cenzúrát és több politikai tartalmat ajánl a platformjain. A The Guardian által ismertetett üzenetében a népszerű közösségi médiákat birtokló Zuckerberg videoüzenetben fogadkozott, hogy Donald Trump Fehér Házba való visszatérése után "a szólásszabadságot helyezi előtérbe". Közölte: az Egyesült Államokban kezdődően a tényellenőrzést az X platform által használt közösségi jegyzetek váltják fel. Döntését azzal indokolta, hogy a Meta „tényellenőrzői politikailag túlságosan elfogultak voltak, és több bizalmat romboltak le, mint amennyit létrehoztak”.

A közösségi média politikaformáló ereje az arab tavasz óta vitathatatlan, a A tényellenőrzés megszüntetése az álhírek és dezinformációk terjesztésének kedvez, amire igen riasztó bizonyítékot szolgáltatott a novemberi román elnökválasztás.

Mark Zuckerberg elismerte, hogy a Meta tartalomszűrési módjának megváltoztatása azt jelenti, hogy kevesebb rossz dolgot felfedeznek fel. Elmondása szerint közösségi platformjai számos olyan témára vonatkozó korlátozást fognak elhagyni, mint a bevándorlás és a nemek közötti egyenlőség, amelyek „kívül esnek a mainstream diskurzuson”, és „Donald Trump elnökkel együttműködve reagálnak a világ kormányaira, amelyek amerikai vállalatokat vesznek célba és több cenzúrát szorgalmaznak”. Közölte: az új működési elvek mentén a Meta tartalommoderációs csapatait Kaliforniából Texasba költöztetik, „ahol kevesebb aggodalom merül fel a csapataink elfogultságával kapcsolatban”.

Elon Musktól eltérően Mark Zuckerberg eddig nem tett nyílt politikai kijelentéseket és nem bírálta az európai politikai szereplőket. Tegnapi videónyilatkozatában azonban már Európát olyan helyként említette, ahol „egyre több olyan törvény van, amely intézményesíti a cenzúrát, és megnehezíti az újítások létrehozását”. Emellett a hagyományos, saját szavai szerint a „mainstream” médiát is támadta, amelyet cenzúrázással vádolt.