- Fico: Akár vétó is jöhet az ukrán gáztranzit miatt

2025-01-09 17:43:00 CET

Szlovákia, az Európai Unió (EU) és Ukrajna képviselőiből álló szakértői csoport jön létre az ukrajnai gáztranzit lehetséges megújításának ügyében, ám ha annak igyekezete nem vezet eredményre, Szlovákia válaszintézkedéseket foganatosít Ukrajnával szemben, többek között érvényesítheti vétójogát az uniós döntéshozatalban - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a gáztranzit ügyében Brüsszelben csütörtökön tartott tárgyalás után a magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A TASR szlovák hírügynökség arról számolt be, hogy Robert Fico konstruktívnak minősítette az Európai Bizottság (EB) képviselőivel a gáztranzit ügyében lezajlott tárgyalást. A szlovák kormányfő szerint a helyzet komolyságát Dan Jörgensen, az unió biztosa is tudatosította, s ezért az EB-nek is érdekében áll, hogy minél előbb megoldás születhessen a problémára.

Robert Fico ugyanakkor rámutatott: amennyiben bebizonyosodik, hogy ez az igyekezet nem vezet eredményre akkor Szlovákia válaszintézkedéseket foganatosít Ukrajnával szemben. A lehetséges válaszintézkedések között említette, hogy Pozsony leállít minden Ukrajnának juttatott humanitárius segítséget, csökkenti vagy teljesen megvonja a Szlovákiában tartózkodó ukrajnai menekülteknek nyújtott segélyt, leállítja a villamosáram-szállítást Ukrajnába, vagy az uniós döntéshozatalban, például az Európai Tanácsban is érvényesítheti vétójogát.

A találkozóról, amelyen szlovák részről részt vett Denisa Saková gazdasági miniszter is, Brüsszelben kiadott közlemény szerint az Európai Bizottság és Szlovákia megállapodott egy magas szintű munkacsoport felállításában, amely nyomon követi az ukrajnai gáztranzit január elsejei leállítását követő helyzet alakulását. A létrehozni tervezett munkacsoport a gáztranzit leállítását követő helyzet közös értékelése alapján számba veszi a lehetőségeket, és megvizsgálja, miként tud az Európai Unió segítséget nyújtani - áll Robert Fico és Dan Jorgensen energiaügyekért felelős uniós biztos közös nyilatkozatában.

Jó és nyílt megbeszélést folytattunk az energetikai helyzetről és az orosz gáz Ukrajnán keresztüli tranzitja befejezésének tágabb vonatkozásairól - fogalmaztak a politikusok a közleményben. Közölték, hogy továbbra is szoros kapcsolatban maradva vitatják meg a vonatkozó kérdéseket politikai és technikai szinten egyaránt Szlovákia és az Európai Bizottság között.