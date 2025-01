- Vona Gábor részvételre buzdítja a Tisza Párt szavazóit a vasárnapi Tolna megyei időközi parlamenti választáson

Dombóvár;Vona Gábor;Tolna megye;Dúró Dóra;Bonyhád;időközi országgyűlési választás;Magyar Péter;

2025-01-10 18:49:00 CET

„Értem a logikát, ami alapján úgy döntöttél, nem indultok az időközi választáson a tolnai 2-es számú választókerületben, amelyet most vasárnapra, január 12-re tűztek ki, de azt már kifejezetten rossz lépésnek tartom, hogy arra szólítottad fel a szavazóidat, hogy ne is menjenek el voksolni” – derül Vona Gábor álláspontja abból a személyes hangvételű Facebook-posztból, amelyet a Jobbik egykor, a Második Reformkor (2RK) jelenlegi elnöke írt Magyar Péternek.

„Számomra a választási részvétel kérdése erkölcsi kötelesség. De ennél is súlyosabb, hogy ezzel pont azt segíted, aki ellen elvileg küzdünk: Orbán Viktort. Ezzel akaratodon kívül, de belenyugszol nem csupán a vasárnapi tolnai Fidesz győzelembe, hanem még tevőlegesen hozzá is járulsz annak minél nagyobb arányához. Ne tedd! Én nem azt csinálom, mint a DK, amely sunyi módon próbálja magához csábítani a tanácstalan szavazóitokat” – magyarázta a pártelnök, akinek szervezete ugyanúgy parlamenten kívüli, mint a Tisza Párt.

Vona Gábor fel is szólította Magyar Pétert: „Én őszintén, nyíltan és egyenesen kérlek, ne korlátozd a tiszásokat a választási részvételben!” – A Tisza Párt szavazói okos, felelős és felnőtt emberek. Majd ők eldöntik, elmennek-e és ha igen, ki a hozzájuk legközelebb álló jelölt. Ne adjuk meg az örömet Orbán Viktornak, hogy vasárnap este felhőtlenül énekelhessen Semjén Zsolttal. Aki otthon marad vasárnap Tolna megyében, Orbánra szavaz! Mi inkább verjük be az első szöget a rendszer koporsójába – buzdított a politikus, aki hét évvel ezelőtt számított a fideszes kormányfő kihívójának, sikertelenül.

A kormánypárti Potápi Árpád tavaly októberi halála miatt tartandó időközi választáson a Bonyhádot és Dombóvárt is magában foglaló választókerületben indul a Mi Hazánk színeiben Dúró Dóra, a Fidesz-KDNP jelöltjeként Csibi Krisztina, a DK-s Takács László, Ágoston Pál a 2RK színeiben, Harangozó Gábor MSZP-s politikus pedig függetlenként. A választás tétje most nem a Fidesz, hanem inkább a Mi Hazánk esetleges mandátumszerzése. Ugyanis Dúró Dóra jelenleg is országgyűlési képviselő, 2022-ben szerzett listás mandátumot. Amennyiben Dúró Dóra vasárnap nyerne, a szélsőjobboldali párt listájáról még egy képviselő juthatna be a parlamentbe, héttagúra növelve eddigi frakciót.