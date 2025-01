- VSquare: Habony Árpád tanácsadóként segíti az oroszpárti grúz kormányt

Fidesz;Oroszország;Orbán Viktor;Grúzia;tanácsadó;Habony Árpád;Grúz Álom;

2025-01-10 20:50:00 CET

Habony Árpád, a Fidesz kampánytanácsadója gyakran látogat Grúzia fővárosába, Tbiliszibe, ahol tanácsadóként segíti az oroszpárti kormányt – írja a VSquare oknyomozó portál pénteki hírlevele alapján a Telex.

Mint arról beszámoltunk, az oroszbarát Grúz Álom fölényesen nyerte a kaukázusi országban 2024. október 26-i parlamenti választást, amelyről homlokegyenest egymásnak ellentmondó exit pollok jelentek meg urnazárás után. A választás során a külső beavatkozás gyanúja is felmerült, Grúziában azóta is utcára vonul az ellenzék az EU-integráció befagyasztása miatt.

Bár az ellenzék választási csalást kiáltott, ez Orbán Viktor magyar miniszterelnököt nem akadályozta meg abban, hogy elsőként gratuláljon pártnak a győzelemhez, az ellenzéki tüntetések közepette pedig kétnapos tbiliszi látogatásra menjen.

A VSquare úgy tudja, hogy Habony Árpád legalább két éve segíti az oroszbarát Grúz Álom pártot tanácsaival, és Orbán tbiliszi látogatására is elkísérte a kormányfőt. A portál forrásai szerint Habony Árpád jó viszonyt ápol a grúz rezsimmel, a tbiliszi repülőtér közelében található Sheraton Hotelben szokott megfordulni. A grúz parlamenti választási kampány során is aktívan segítette a kormánypártot, amelynek a prominensei azt remélik, hogy Orbán Viktor kapcsolatai révén ők is közelebb kerülhetnek Donald Trump megválasztott amerikai elnökhöz, és megszabadulhatnak a Grúz Álom vezetőjére kivetett szankciótól is.

A Grúz Álom és Orbán Viktor terve az volt, hogy a pártot irányító milliárdos, Bidzina Ivanisvili és Donald Trump között létrejöjjön egy találkozó a büntetőintézkedések eltörléséről, ez a terv azonban kudarcba fulladt, amikor Rogán Antalra is szankciókat vetett ki az Egyesült Államok – írja a VSquare. Donald Trump a korábbi grúz elnököt, az EU-párti Salome Zurabisvilit biztosította támogatásáról, a beiktatására is meghívta.

A VSquare egyébként 2023 decemberben arról számolt be, hogy Habony Árpád és a Századvég munkatársai a szlovák és szerb választásokon is segíthették Orbán Viktor szövetségeseit: