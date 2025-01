- Már tizenegy ember halt meg a Los Angeles-i tűzvészben, tízezernél is több épület semmisült meg

tűz;Egyesült Államok;Kalifornia;evakuálás;Los Angeles;

2025-01-11 08:00:00 CET

Már tizenegy ember halt meg a Los Angeles körüli erdőtüzekkel összefüggésben – írja a The Guardian. Szombaton ismét erős szélre és alacsony páratartalomra számítanak a meteorológusok.

A Los Angeles megyei orvosszakértő jelentése szerint öt személy a Palisades térségében tomboló tűz, további hat ember pedig az eatoni tűz következtében vesztette életét. A halálesetek Altadenában, Malibuban, Pacific Palisades negyedében és Topangában történtek. Az áldozatok személyazonosságáról további információk egyelőre nem ismertek.

A tűzvész miatt tízezernél is több épület semmisült meg, többségében lakóházak. Pacific Palisades és Eaton térségében is kijárási tilalom lépett életbe. Altadena és Pasadena lakosait arra figyelmeztették, hogy még ne térjenek vissza az otthonaikba. A tűzzel érintett terület meghaladja a 36 ezer hektárt.

A BBC azt írja, Gavin Newsom kaliforniai kormányzó független vizsgálatot kért azzal kapcsolatban, a vízhiány miként nehezítette az oltási munkálatokat. A légszennyezettség miatt Dél-Kaliforniában közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdettek.

Az MTI összefoglalója szerint

péntekre a legnagyobb kiterjedésű tüzet Palisades térségében csaknem 10 százalékban vonták ellenőrzés alá,

az eatoni tüzet Pasadena városánál alig 3 százalékban sikerült körbehatárolni,

a Sunset-tüzet teljes egészében megszüntették,

a Lidia-tüzet háromnegyedében határolták körbe,

a Hurst- és Kenneth-tüzet pedig területének mintegy harmadában tudták megfékezni.

Los Angeles megye seriffje leszögezte, akit fosztogatáson és betörésen érnek a kötelező kilakoltatással érintett negyedekben, az súlyos büntetésre számíthat. Fosztogatás gyanújával csütörtökig mintegy 20 embert vettek őrizetbe.

Pénteken több mint 100 ezer embert érintett kötelező kitelepítés, és mintegy 160 ezer ember lakóhelyén figyelmeztetés volt életben.

A Pentagon helyettes szóvivője a védelmi tárca pénteki sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a kaliforniai Nemzeti Gárda 600 tagja kapcsolódott be a tűzvésszel összekapcsolódó feladatokba, valamint több száz katonai rendőrt is kivezényeltek, és 500 tengerészgyalogos is készenlétben áll. Sabrina Singh elmondta, hogy a hadsereg 10 helikoptere is segít az oltásban és a kutatás-mentésben, valamint 8 C-130-as repülőgépet aktiváltak légioltásra alkalmas berendezéssel felszerelve, amelyek közül kettő már pénteken megkezdte működését.

Los Angeles tűzoltóparancsnoka kritikát fogalmazott meg a nagyváros tűzoltóságának költségvetésének közelmúltbeli csökkentése miatt, ami 17 millió dollárt vont el. Kristin Crowley arra hívta fel a figyelmet, hogy a szervezetnek szüksége van a működéséhez szükséges forrásokra, amivel jelenleg nem rendelkezik.