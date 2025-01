- Pulykapénz nélkül tengődnek az állami fejesek, cégeknél és háttérintézményeknél is elmaradt az év végi pénzeső

jutalom;állami vezetők;pulykapénz;2024;

2025-01-13 05:50:00 CET

Úgy tűnik, a jelenlegi gazdasági helyzetben nem engedhette meg magának az állam, hogy pulykapénz osztásba kezdjen – derült ki lapunk közérdekű adatigényléseiből. A Népszava 23 állami tulajdonú vállalatól, háttérintézménytől kért adatokat arra vonatkozóan, hogy mennyi jutalomban, jutalom jellegű juttatásban, motivációs elismerésben részesültek ezen intézmények fejesei.

A 23-ból 21 esetben kaptunk választ, mindegyik nemleges volt. Például nem kaptak jutalmat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetői, köztük Cséplőné Gönczi Veronika sem, aki az utóbbi időben sokat szerepelt a médiában. Leginkább azzal került reflektorfénybe, hogy a főigazgató asszony semelyik gyermekvédelmi intézménybe nem engedte be Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét és a gyerekeknek szánt ajándékait. Ugyanígy nem kaptak a MÁV vezetői sem jutalmat, ahogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal élén ülő Lánczi Tamás, és helyettesei sem. (Persze azért sajnálni nem kell a propagandaintézmény vezetőit: Lánczi bruttó 5 millió felett, helyettesei pedig 3,7 millió forintot keresnek.)

Jutalom nélkül maradtak a Szerencsejáték Zrt., a Posta, az MTVA vagy éppen az oktatásért felelős Klebersberg Központ vezetői is.

Ez persze annak fényében nem meglepő, hogy nagyon meghúzhatták a nadrágszíjat. Legalábbis erre utalhat, hogy a Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) dolgozóinak december 13-án a bérjegyzékükben feltüntettek bruttó 350 ezres prémiumot, de négy nappal később mindez nyom nélkül eltűnt. Ehelyett Orbán Viktor kormányfő arcával ellátott karácsonyi üdvözlőlapot kaptak az OVF munkatársai.

Az egy korábbi adatigénylésünkből derült ki, hogy a minisztériumok nagy részénél is elmaradt a karácsonyi osztogatás, egyedül a Honvédelmi Minisztérium jelezte, ajándékcsomagokkal kedveskedik a munkatársainak.

A miniszterelnök egyébként még ellenzékben, majd kormányra kerülése után is többször beszélt a jutalmakhoz való viszonyáról. 2012-es évértékelő beszédében például úgy fogalmazott: „Két éve még arcátlan végkielégítéseket, prémiumokat és különböző juttatásokat fizettek ki állami alkalmazottaknak. Mára ezt, ha nehéz küzdelemben is, de megfékeztük.” Bár – tette hozzá – buzgár módjára fel-feltörnek ilyen-olyan kísérletek, amit rendre le kell törni. Ez finoman szólva is felemásan sikerült: a 2012-es évben az állami cégvezetők esetenként csaknem 20 milliós jutalmakat osztottak (ami még most, 12 évvel később sem jelentéktelen összeg.) Igaz, nem sokáig örülhettek, mert a Németh Lászlóné, akkori Nemzeti Fejlesztési miniszter kérte, hogy ezeket a bónuszokat mindenki utalja vissza.

Ugyanakkor a jutalmakra vonatkozó ukáz hullámzó a Fideszben és környékén, mert például 2016-ban a Magyar Követeléskezelő Zrt. akkori vezérigazgatója, 9,3 milliós jutalmat, míg a MÁV fejese (akkor Dávid Ilona) 6 milliót markolt fel. Ezen felül is többen kaptak prémiumot, igaz ezek nem év végi jutalomként voltak elkönyvelve. 2021-ben viszont a Klebersberg Központ vezetői összesen 34 milliós jutalmat kaptak, ami fejenként körülbelül bruttó két millió forint körül mozgott.