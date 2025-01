- Volodimir Zelenszkij: Jó, hogy Robert Fico hazajött a vietnámi luxusnyaralásából, így szembesülhet a saját hibáival

Jó, hogy Fico szlovák miniszterelnök végre visszatért a vietnami luxusszállodában töltött vakációjáról, és immár Pozsonyban tartózkodik. Kihívást jelenthet számára átváltani a luxus életről arra, hogy megpróbálja kijavítani a saját hibáit - szúrt oda Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a szlovák kormányfőnek az X-en.

Mint lapunk is beszámolt róla, előzőleg a Dennik N derítette ki, hogy Robert Fico egy vietnámi luxusszállodából üzent követőinek, miközben sokáig azt sem tudták, hol van.

Az ukrán elnök szerint Robert Fico feltehetőleg azt hiszi, a végtelenségig folytathatja sötét együttműködését Moszkvával. Felidézte, hogy Ukrajna korábban felajánlotta a segítségét Szlovákiának abban, hogy leváljon az orosz gázról, de állítása szerint ezt a szlovák kormányfő arrogáns hangnemben visszautasította, pedig Európában sokan figyelmeztették, hogy a semmittevés és a kivárás nem opció. A szlovák miniszterelnök Volodimir Zelenszkij szerint most hazudozik és vádaskodik, csak hogy másra háríthassa a felelősséget.

Az ügy előzménye, hogy Kijev az év első napjával leállította az Oroszországból Európába irányuló földgázszállítást, arra hivatkozva, hogy nem hajlandó finanszírozni Vlagyimir Putyin háborúját, amire Szlovákia válaszintézkedéseket helyezett kilátásba Ukrajnával szemben a döntés gazdasági hatásai miatt. Számos opciót sorolt fel, például, hogy Pozsony leállít minden Kijevnek nyújtott humanitárius segítséget, csökkenti vagy teljesen megvonja a Szlovákiában tartózkodó ukrán menekülteknek nyújtott segélyt, leállítja a áramszállítást Ukrajnába vagy uniós döntéseket vétóz meg. Robert Fico megbízhatatlan partnernek nevezte Ukrajnát, és azzal vádolta Volodimir Zelenszkijt, hogy a támogatásért cserébe megzsarolta az európai vezetőket. „Járja Európát, könyörög és zsarol másokat, pénzt kér” - jelentette ki az ukrán elnökről.

Volodimir Zelenszkij most azt közölte, a valódi probléma szimplán az, hogy Robert Fico Oroszországra fogadott, nem pedig a saját országára, nem Európára és nem is a józan észre. „Reméljük, hogy az európai energiaellátási források további diverzifikálása, az Európai Bizottsággal való együttműködés, valamint Donald Trump elnök politikájának végrehajtása a kontinens amerikai gázellátásának növelése érdekében segít kezelni az egyes európai vezetők rövidlátósága okozta kihívásokat” - írta az ukrán elnök.

