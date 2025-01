- Orbán Viktor egy nászutasok körében népszerű úticélt választott, keddig marad a dzsungel vonzásában

India;Orbán Viktor;Orbán család;Dzsungel;

2025-01-13 16:43:00 CET

Meglehetős érdeklődéssel követi nyomon az indiai sajtó a dél-ázsiai vakáción tartózkodó Orbán Viktor útját, akinek a hollétéről most a Mathrubhumi indiai lap közölt beszámolót. A Telex szemléje szerint Orbán Viktor feleségével, Lévai Anikóval, és két lányával a dzsungelhez közeli Munnarba érkezett vasárnap és keddig ott is maradnak. A turistalátványosságok meglátogatása után Mankulamba térnek vissza, ahol meg is szállnak.

Munnar népszerű úticél a nászutasok körében, körülbelül 1600 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, és – emlékeztet az Indian Express – van itt egy ritka növény is, a neelakurinji, ami 12 évente csak egyszer virágzik. A napokban a magyar miniszterelnök az indiai sajtó szerint járt Álappuzsában, Athirappillyban, Kumarakomban és Tekkadiban is.

Annak ellenére, hogy a magyar gazdaság recesszióban is járt tavaly, a miniszterelnök fantasztikus évet és repülőrajtot ígért Magyarországnak 2025-re. Ehhez képest némileg meglepő fordulat volt, hogy az év első két hetét 6-7 ezer kilométerre tölti a hazájától.