- Kovács Gergely kitűzte, hány kilométerre van a polgármesteri hivatalától Lázár János batidai kastélya

2025-01-13 18:08:00 CET

Lázár János kastélya balra: 187 kilométer; jobbra: 39 813 kilométer – tűzte ki a XII. kerületi, hivatalos nevén Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal falára a kastélyról készült képpel kiegészített tájékoztatást Kovács Gergely polgármester. A budai városrész vezetője, egyben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke vélhetően a rendőrségnek is üzent ezzel.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a napokban a nyomozó hatóság sorra igazoltatja a rendőrség a Lázár-kastélyhoz utat mutató kétfarkúakat. Mint írtuk eddig két „passzivistát” (kétfarkú szóhasználatban ez a pártaktivistát jelöli) igazoltatott a rendőrség, illetve egy passzivista hölgynél házkutatást is tartottak azok után, hogy vasútállomások előtti járdákra felrajzolták Lázár János batidai kastélyának az irányát és távolságát. Mindezt Terdik Rolandt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) sajtószóvivője közölte lapunkkal.

Az MKKP azt követően kezdett több helyen is hasonló akcióba, hogy az eredeti aszfaltfestést jegyző makói passzivistának a Lázárhoz közeli, Promenád24 című fideszes propagandalap nyilvánosságra hozta a nevét, a lakcímét lépcsőházra, ajtóra pontosan, valamint az autója rendszámát is. Az ügy miatt a párt feljelentést is tett. Lázár János ezek után azt állította, hogy akár ki is rúghatták volna az egyébként a MÁV-nál dolgozó passzivistát, de ezt az ő kérésére nem tették meg.