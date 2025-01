- Nem népszerű a kormányzati ingyenjogsi-rendszer, eddig kevés iskola szervezett KRESZ-vizsgát

diákok;jogosítvány;iskolák;tanfolyam;autóvezetés;KRESZ-vizsga;

2025-01-14 05:55:00 CET

Noha Tuzson Bence igazságügyi miniszter egy tájékoztatón november elejére ígérte, végül csak december elején nyílt meg a KRESZ és az egészségügyi vizsgaszervező felület az iskolák számára. (Az oktatási intézmények ugyanis nemcsak a tanfolyamokat, hanem a vizsgák szervezését is a nyakukba kapták). A tényleges vizsgaszervezés pedig csak a múlt héten vette kezdetét. - A múlt hét közepén, január 8-án „50 darab KRESZ és 31 darab egészségügyi vizsgameghirdetés volt aktív” – fogalmazott lapunknak a Belügyminisztérium.

Érdemes felidézni: Tuzson Bence még márciusban posztolt arról közösségi oldalán, hogy szeptember elsejétől „az állam ingyenesen biztosítja a jogosítványt a középiskolásoknak. Ebbe beletartoznak a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati órák, vizsgák is”. Alig fél nappal később viszont új bejegyzésben már arról írt, hogy „2024. szeptember elsejétől a középiskolai oktatás részévé válik a KRESZ- és az egészségügyi oktatás, a kormány pedig pilot jelleggel elindítja a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezését”. Vagyis itt már csak az elméleti rész általános ingyenességéről volt szó, míg a – jóval költségesebb – gyakorlati oktatásnál a kísérleti rendszerbe bekerülőknek nem kell fizetniük. A tanfolyamok menedzselését, és a vizsgák szervezését az iskolákra hárították. (Ettől persze bárki piaci alapon is járhat tanfolyamra és tehet vizsgát, ráadásul az „ingyenjogsi” csak a végzős középiskolásoknak szól).

Szeptember elején némi csúszással el is indult az iskolai Kréta rendszerben a jelentkezési lehetőség az online tanfolyamokra, így a kezdetektől a mostani vizsgaszervezésig négy hónap telt el. De más nehézség is akadt. A belügyi tárca kérdésünkre megírta: aki szeretne, hagyományos módon is vizsgát tehet (tehát fizet érte), és „jogosult a visszatérítésre”, de „meg kell előlegeznie a vizsgadíjat, ezért inkább javasolt a középiskolában vizsgázni.” Az általános gyakorlat az, hogy az autósiskola „jelenti le” a tanulót a vizsgára, miután sikeresen elvégezte az online KRESZ tanfolyamot. Jelenleg viszont nem tudni, hogy ez miként néz ki, hiszen a tanfolyam „felügyelője” és a vizsga szervezője is az adott közoktatási intézmény.

Hoffman Csaba, az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezete (AVOSZ) alelnöke lapunknak elárulta,

egyre többe szülő keresi az autósiskolákat is azzal kapcsolatban, hogy noha a gyerek elvégezte az online tananyagot, vizsgázási lehetősége továbbra sincs.

– Valójában senki nem tudja, hogy mi van azokkal a diákokkal, akik a közoktatás keretén belül kezdték el a tanfolyamot, de szeretnének hagyományos módon vizsgázni. Nem tudjuk, hogy a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) rendszere össze van-e kötve a Krétával, tehát látják-e, ha egy diák végzett-e az e-learninggel. „Szerintem a KAV nem látja addig a diákokat, míg sikeres KRESZ vizsgát nem tettek” – mondta lapunknak Hoffmann Csaba, hozzátéve, hogy a szülők választhatnak: vagy kivárnak, vagy bejelentkeznek egy autósiskolához.

A piacot egyébként a jelek szerint nem vetette nagyon vissza az „ingyenjogsit” lehetővé tevő jogszabály-módosítás. „Nálunk, a Webjogsinál idén többen is jelentkeztek, mint az eddigi években. Általában 3800-4000 körül szoktak évente beiratkozni, most 2-300 tanulóval többen tették” – mondta a Népszavának Hoffmann Csaba.

Lapunk kereste az illetékes Építési és Közlekedési Minisztériumot, hogy megtudjuk, mi a menete annak, ha egy diák az iskolában kezdte el, és fejezte be az e-learning tananyagot (akár KRESZ-ből, akár az elsősegélyből), de a hagyományos módon szeretne vizsgázni. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a KAV rálát-e a Kréta rendszerére. Választ eddig nem kaptunk.