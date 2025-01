- Taxisok tüntetnek szerdán Budapesten

sztrájk;taxisok;taxistüntetés;

2025-01-14 11:35:00 CET

2025. január 15-én Budapesten, a Hősök terén tart tüntetést a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete –hangzik az erről kiadott keddi közlemény.

A demonstráció célja: élhető adózás, zöldebb és biztonságosabb budapesti közlekedés, munkalehetőségek és tisztességes megélhetés biztosítása mindenkinek. Szeretnének hozzáférni a támogatásokhoz és kedvezményes hitelekhez is. Azt közölték, hogy felvették a kapcsolatot az illetékes minisztériumokkal és a Fővárosi Polgármesteri Hivatallal is.

„Részletesen kidolgozott javaslatokat juttattunk el hozzájuk a szakmát érintő legfontosabb kérdésekről, ám sajnos érdemi megbeszélések eddig nem történtek egyik oldalról sem. Úgy érezzük, hogy a kéréseink süket fülekre találtak, ezért kénytelenek vagyunk újra demonstrációval nyomatékosítani azokat”

– írták a szervezet képviselői. Meg is nevezték a követeléseiket, melyek közt szerepel például az alanyi adómentesség határának emelése 18 millió forintos összegre, az inflációkövető adózás elutasítása, a taxislétszám-korlátozás bevezetése a fővárosban és az adózási rendszer átdolgozása is, utóbbival kapcsolatban konkrét javaslatokat is benyújtottak.