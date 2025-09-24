A Hősök terén és a Városház utcában száznál is több taxival tiltakoznak a Városházán tartandó taxirendelet-módosítás miatt.
A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete demonstrál, mert úgy érzi, hogy kérései süket fülekre találtak.
Felfüggesztette a spanyol bíróság az alternatív, közösségi személyszállítási szolgáltatásokat szabályozó helyi rendeletet, ezért kétnapos sztrájkot kezdtek és tüntetéssel tiltakoztak szerdán Barcelonában a taxisok.
Az Országgyűlés kedden tárgyalt arról a törvényjavaslatról, amely gyakorlatilag lehetővé tenné hogy a hatóságok blokkolják az Uber alkalmazást. A taxisoknak azonban úgy tűnik, ez sem elég, ismét utcára vonultak. Bár a tüntetés kora délután véget ért, a fővárosiakat egyre jobban zavarják a folyamatos útkorlátozások, egy demonstráció is szerveződik már a Facebookon, amihez bárki csatlakozhat, akinek elege van abból, hogy a taxisok időről időre megnehezítik Budapest életét.
Újra tüntetnek a taxisok az Uber ellen, délután a Liszt Ferenc nemzetközi reptér felé vezető gyorsforgalmi utat lepték el a demonstrálók. A sárga autósok a Hősök terén gyülekeztek. Közben az Uber egy újabb akcióval vágott vissza a taxisoknak: ma féláron viszik az utasokat Ferihegyre.
Az Uber szerint Budapestet sakkban tartja néhány tucat taxis, aki be akarja tiltani versenytársait.
A kormány kedden benyújtotta a parlamentnek az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről szóló törvényjavaslatot, amelyet tárgysorozatba vett az Országgyűlés.
A közösségi személyszállítás betiltásáért kezdtek ismét demonstrációba kedd délután taxisok Budapest belvárosában.Több útvonalat lezártak a fővárosban.
A Magyar Liberális Párt törvényjavaslatokat nyújt be annak érdekében, hogy egymással párhuzamosan működhessenek a taxis társaságok és az Uber is.
Az engedély nélkül taxizók az eddiginél súlyosabb szankciókra számíthatnak a jövőben - jelentette be Fónagy János. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) parlamenti államtitkára elmondta, a kormány szerdán elfogadott egy kományrendeletet az előző módosításait, illetve több törvény megváltoztatására tesz javaslatot.
A szerdai kormányülésen újabb, az illegális taxiszolgáltatás elleni szankciókat szigorító, az ellenőrzés hatékonyságát fokozó intézkedések lesznek napirenden, és vizsgálják a kötelező online pénztárgéphasználat bevezetésének szükségességét is - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
Lezárnak a fővárosi Deák téren egy sávot csütörtökön a taxisok, mert elégedetlenek a minisztérium és a hatóságok eddigi munkájával, az Uber sofőrjeinek többsége pedig szerintük változatlanul engedély nélkül dolgozik. Horacsek Róbert, a demonstráció szervezője a Hír TV-ben jelentette be a megmozdulást.
Ukrán taxisok tüntettek csütörtökön a kijevi főpolgármesteri hivatal épülete előtt az Uber közösségi utazásmegosztó szolgáltatás bevezetése miatt.
A Trócsányi László igazságügyi miniszter érdekeltségébe tartozó ügyvédi iroda képviselte tavaly májusig a sok vitát kiváltó fuvarcég magyarországi vállalatának ügyvezetőit – közölte a Figyelő.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) péntektől zéró toleranciát alkalmaz az uberesekkel szemben - jelentette be pénteken Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára Budapesten, sajtótájékoztatón.
Orbán Viktor ismét a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában adott interjút, amiben szó esett az alkotmánymódosításról (terrortörvényről), a rendkívüli állapot bevezetésének lehetőségéről, a "brüsszelizmusról", Lengyelországról, a CSOK-ról és a taxistüntetésről is. A kormányfő megerősítette, hogy a kormány szerint igazuk van a taxisoknak, hozzátéve: izgalmasnak tartja a hétfőtől tegnap délutánig demonstráló taxisok és az Uber vitáját. A BKV-üggyel kapcsolatban megjegyezte: "csak megoldunk már néhány buszjáratot". A miniszterelnök most sem hagyta ki a menekültválság és a határzár témakörét, a józan ész győzelmének tartja, hogy Ausztria bejelentette: korlátozza a menedékkérők létszámát.
Lázár János a tegnapi kormányülésen történtekkel kezdte az e heti Kormányinfót, ami az ígért fél 2-es időpont helyett negyed órával később kezdődött. A miniszter a legfrissebb brüsszeli fejleményekről is beszámolt a Kovács Zoltán kormányszóvivővel tartott sajtótájékoztatón, de szó esett az otthonteremtési program részleteiről, a taxistüntetésről, a földügyekről és a szlovén-magyar kapcsolatokról is. A fő téma azonban a bürokrácia csökkentése volt.
Befejeződött a taxisok demonstrációja csütörtök délután két órakor Budapest belvárosában. Az Uber ellen tiltakozó személyszállítók elhagyták a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca és az Andrássy út kereszteződését, így megszűnt a forgalmi sávok blokádja.
A kormány álláspontja szerint igazuk van a Budapesten demonstráló taxisoknak - közölte Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szerdai sajtótájékoztatóján, miután a kabinet megtárgyalta a taxisok ügyét.
A taxisblokád miatt Budapestre vezényelt tűzoltódaruk kezelését fővárosi tűzoltókkal nem tudják megoldani - írja langlovagok.hu szakportál. A Népszava is beszámolt róla, hogy január 18-án, hétfőn hajnalban az ország összes működőképes tűzoltódaruját az útlezárás miatt Budapestre rendelték.
Az Uber-sofőrök továbbra is fokozott ellenőrzésre számíthatnak, és a szankciók is emelkedhetnek, ha nem javul jogszabálykövetési hajlandóságuk - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adózásért és számvitelért felelős helyettes államtitkára kedden, Budapesten.
Vasárnap éjszaka óta tüntetnek a taxisok az Uber ellen Budapest belvárosában az Uber közösségi szolgáltatás ellen, és egészen szerda éjfélig akadályozhatják a főváros forgalmát. A demonstrálók nem adják fel, most Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszterhez fordultak segítségért.
Fuvarozói és taxis szakmai szervezetek azt követelik, hogy a kormány mindenkivel tartassa be a törvényeket.
A rendőrség gondoskodik a forgalom tereléséről és irányításáról az Uber közösségi személyszállító szolgáltatás ellen tiltakozó taxisok budapesti demonstrációja által érintett belvárosi területeken.
A rendőrség tegnap délutáni felszólítására ismét járhatóvá vált a Bajcsy-Zsilinszky út, melyet az Uber ellen szerveződött taxisok bénítottak meg. A tüntetők még vasárnap éjszaka jelentek meg Bajcsy-Zsilinszky út, József Attila út és Andrássy út kereszteződésénél követelve az Uber alkalmazás elérhetőségének megszüntetését. Miután sehonnan nem kaptak érdemi válaszokat, a taxisok ma reggel 8-ig tovább demonstrálnak.
Hétfő reggel úgy száz taxis meglepetésszerűen lezárta a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út kereszteződését. Elsőre nem derült ki sok arról, mit is szeretnének pontosan, csak az, hogy – nem először - az Uberrel van gondjuk - írja holnap megjelenő cikkében Friss Róbert.