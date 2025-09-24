Orbán: csak megoldunk már néhány buszjáratot

Orbán Viktor ismét a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában adott interjút, amiben szó esett az alkotmánymódosításról (terrortörvényről), a rendkívüli állapot bevezetésének lehetőségéről, a "brüsszelizmusról", Lengyelországról, a CSOK-ról és a taxistüntetésről is. A kormányfő megerősítette, hogy a kormány szerint igazuk van a taxisoknak, hozzátéve: izgalmasnak tartja a hétfőtől tegnap délutánig demonstráló taxisok és az Uber vitáját. A BKV-üggyel kapcsolatban megjegyezte: "csak megoldunk már néhány buszjáratot". A miniszterelnök most sem hagyta ki a menekültválság és a határzár témakörét, a józan ész győzelmének tartja, hogy Ausztria bejelentette: korlátozza a menedékkérők létszámát.