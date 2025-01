- Önvédelemre hivatkozik a nő, aki halálra késelte a volt párját Budapesten

gyilkosság;bírósági tárgyalás;halálos késelés;

2025-01-14 16:14:00 CET

Öt szakértőt hallgatott meg a Fővárosi Törvényszék bírája kedd délelőtt Sz. Eszter ügyében, aki a vád szerint halálra késelte volt párját. A nő azt állítja, önvédelemből tartotta magánál a kést, amelybe volt barátja „szerencsétlen módon belefordult” - írja az Index.

A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint a 35 éves nő, Sz. Eszter egy XIII. kerületi lakásban élettársi kapcsolatban élt az arab származású sértettel, miközben a férfi fenntartott egy külön lakást is. A nőnek korábbi párkapcsolatából két gyereke van, őket időszakosan látta el, amikor náluk tartózkodtak.

A sértett szeretett volna a nővel családként élni, ebbe kezdetben a vádlott is belement, ám később mégis elzárkózott, sőt, azt sem engedte a férfinak, hogy amikor a gyermekei nála alszanak, az altatásukat megelőzően hazaérkezzen. Amikor a gyermekek otthon voltak, akkor a sértett napközben sem mehetett haza. Emiatt, továbbá a nő alkoholista életmódja miatt kapcsolatuk megromlott, majd szakítottak.

2023. április 20-án, miközben gyermekei éppen náluk voltak, a nő részegen felhívta volt párját azzal, hogy még aznap vigye el tőle a cuccait, továbbá felszólította, hogy ezúttal is csak akkor érkezzen, ha a gyerekek már alszanak, azaz este 9 után. A sértett fél órával előbb érkezett, ezért összevesztek, majd a nő felkapott egy konyhakést és a férfi mellkasába szúrta. A sértett elindult kifelé, majd az ajtón kívül összeesett. A vádlott szólongatni kezdte, hogy jöjjön be, a kést pedig közben a mosogatóba dobta. Miután észlelte, hogy a sértett eszméletét veszítette, másokon keresztül segítséget kért, azonban a férfi életét a rövid időn belül kiérkező mentők sem tudták már megmenteni - olvasható a cikkben.

A Fővárosi Főügyészség a bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló nőt emberölés bűntettével vádolja. Végrehajtandó bötönbüntetést indítványoztak, továbbá azt, hogy a bíróság zárja ki a vádlott feltételes szabadlábra bocsátását. Sz. Eszter védekezésként azt állította, hogy éppen mosogatott, volt párja pedig megfenyegette azzal, hogy kilógatja a nő kétéves gyerekeit az ablakon. Állítása szerint az ebből származó ijedtség miatt vette magához a kést, amibe áldozata „beleszaladt”.

A szakértők azonban cáfolták a nő elméletét, a tárgyalóteremben be is mutatták, hogy szerintük valójában mi is történhetett akkor. Eszerint a nő a konyhapultnál állt és egy fentről érkező mozdulattal szíven szúrta a férfit, majd szinte azonnal kihúzta azt a mellkasából és bedobta a mosogatóba. A seb és a bútorokon talált vérszennyeződések alapján kizárták annak a lehetőségét, hogy a férfi belefordult volna a kés pengéjébe. Ugyanis ha így lett volna, vagy ő maga szedte volna ki a mellkasában álló kést, akkor a szakemberek megállapítása szerint a sebek és a vérszennyeződések is más képet mutattak volna.

Tavasszal Sz. Eszter elmeállapotáról kérdezik az őt vizsgáló orvost. Egy hanganyag is rendelkezésre áll, amelyet akkor rögzítettek, amikor a férfi az ájulása előtt riasztotta a mentőket. Ennek meghallgatása azonban nem lesz nyilvános.