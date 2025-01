- A hatvani polgármesternek sikerült egyeztetnie a városba érkező kínai gyár képviselőivel

beruházás;Szijjártó Péter;Hatvan;egyeztetés;Horváth Richárd;

2025-01-15 17:06:00 CET

„Ma reggel egy háromoldalú online egyeztetésen vettem részt a Xinzhi és a HIPA képviselőivel. A mi szempontunkból jelentős csúszással, de végre elkezdődött az érdemi párbeszéd” – közölte Horváth Richárd, Hatvan polgármestere a Facebook-oldalán. A városvezető értékelése szerint a megbeszélés partneri, pozitív hangulatú volt.

Mint megírtuk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban tett bejelentést az újabb kínai autóipari nagyberuházásról: állítása szerint a Xinzhi kínai autóipari vállalat mintegy 50 milliárd forint értékű beruházása majdnem 900 új munkahelyet hoz létre Hatvanban. Horváth Richárd ezt követően közölte, a hír őket is váratlanul érte, Hatvannal senki sem egyeztetett erről. „Egy ilyen beruházást csak akkor tudunk támogatni, ha az a hatvaniak közössége számára hasznos és előremutató. Azonnal elkezdtük az információk gyűjtését, amiket eddig kizárólag a HIPA-Nemzeti Befektetési Ügynökségtől kaptunk” – jelentette ki. Hozzátette, az ügyben további további egyeztetéseket kezdeményeznek a gyár képviselőivel és kormányzati szereplőkkel egyaránt, mert elfogadhatatlannak tartják, hogy Hatvant kihagyják a városban megvalósuló beruházásból.

A polgármester legújabb Facebook-posztjában az áll, az egyeztetésen

megállapodtak abban, hogy innentől Hatvan is részt vesz a beruházást előkészítő folyamatokban. Egyeztetik például az építési, környezetvédelmi és minden, a projekthez kapcsolódó eljárást, lépést.

a kínai cég kijelöl számukra egy közvetlen kapcsolattartót.

a Xinzhi képviselői arról tájékoztattak, hogy elsősorban hatvani és a környéken élő munkavállalókat szeretnének alkalmazni.

a gyár építése a tervek szerint az év végén kezdődik és 2026 utolsó negyedévében zárul. A termelést a Xinzhi 2027-ben indítaná meg Hatvanban.

A Telex megkeresésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) közölte, Hatvan polgármestere már 2023 decemberében találkozott a kínai Xinzhi képviselőivel, és „ezt követően előzetes egyeztetések is történtek a potenciális beruházás kapcsán”. A szerdai találkozó tényét a KKM is megerősítette: a tárca azt írta, hogy „a Xinzhi döntését követően a mai napon háromoldalú egyeztetésre került sor a városvezetés, a vállalat és a befektetési ügynökség között melyet minden fél előremutatónak értékelt. Természetesen a jövőben is zajlanak majd megbeszélések annak érdekében, hogy az minél nagyobb előnyökkel járjon mind a helyi lakosok, mind a magyar gazdasága számára az 50 milliárd forint értékű, 900 új munkahelyet jelentő beruházás.”

Azzal kapcsolatban, hogy a Xinzhi miért éppen Hatvant választotta beruházása helyszínéül, és adtak-e tájékoztatást arról, kinek szállítanának a hatvani üzemből, a minisztérium azt írta, „a Xinzhi kínai autóipari vállalat a hatvani helyszínnel párhuzamosan számos EU-n belüli és kívüli országot vizsgált a tervezett projekt lehetséges helyszíneként, tehát óriási verseny volt beruházásért folyó küzdelemben”.