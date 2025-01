- Igazodási pont a művészetben

Budapest;művészeti vásár;

2025-01-17 12:13:00 CET

Idén február 6. és 9. között rendezik meg Magyarország legnagyobb klasszikus és kortárs művészeti vásárát. Az Art and Antique Budapest negyven galériával és több ezer műtárggyal várja a látogatókat a Bálnában. Az exkluzív kínálatban a festmények mellett értékes bútorok, ékszerek, fegyverek, könyvek, szobrok és szőnyegek is szerepelnek.

A vásár immáron hetedik éve számít a hazai művészeti szcéna egyik legjelentősebb seregszemléjének,

ahol a hazai top galériák mutatják be és kínálják eladásra legizgalmasabb műtárgyaikat. Az Art and Antique küldetése, hogy az igényes vásárló a pár tízezres tételektől a százmilliós műkincsekig megismerhesse a hazai művészeti piacot.

Az eseménysorozatot negyed évszázaddal ezelőtt, Antik Enteriőr néven indította útjára Tausz Ádám üzletember. A rendezvény azóta is lehetőséget teremt arra, hogy a hazai galériák, művészek, a gyűjtők és a laikus érdeklődők is találkozhassanak egymással „Nagyon más volt a piac a ‘90-es években, a lényeg azonban nem változott: bemutatjuk a mindenkori trendeket és lélegzetelállító műtárgyakat hozunk el a közönségnek és a szakmának. Ezek a klasszikus és kortárs tárgyak szemet gyönyörködtetnek, izgalmas történetük van, vagy éppen betekintést nyújtanak a képzőművészet jövőjébe. Büszkék vagyunk arra, hogy a kultúráért rajongó közönség minden évben izgatottan várja ezt a négy napot, a szakma pedig igazodási pontnak tekinti az Art and Antique-ot” – mondta Tausz Ádám főszervező.

Az Art and Antique vásáron idén is számos galéria mutatja be kínálatát, többek közt az acb Galéria, a BÁV ART Aukciósház és Galéria, a Deák Erika Galéria, az Einspach & Czapolai Fine Art, a Faur Zsófi Galéria, a Kálmán Makláry Fine Arts, a Várfok Galéria és a Vintage Galéria.