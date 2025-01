- „Vitézy Dávid kicsit úgy van a városélménnyel, mint Lázár János a vonatközlekedéssel” – A Budapest Brand vezérigazgatója szerint megzsarolták a városvezetést

Budapest;interjú;Faix Csaba;

2025-01-17 10:10:00 CET

A múlt héten drámai posztban jelentette be, hogy csoportos létszámleépítés kezdődött az ön által vezetett Budapest Brand Zrt-nél, mivel a fővárosi önkormányzati 2025-re szóló költségvetésében minden támogatást megvont turisztikai, kulturális és városmarketing feladatait ellátó cégtől. Mennyire érte ez a döntés váratlanul? Fővárosi cégvezetőként bizonyára tudott az önkormányzat súlyos pénzügyi helyzetéről.

Ezzel együtt is erősen meglepett. Ahhoz ugyanis, hogy a Budapest Brand 2025-ös önkormányzati támogatása nulla forintra jöjjön ki, 475 millió forintot még meg kellett volna kapnia. Ez az összeg ugyanis a 2024-es önkormányzati támogatás harmada, amelynek kifizetését a likviditási nehézségek miatt átütemezték az idei évre. Eszembe se jutott, hogy ezt a munkabérekre, programokra valójában már elköltött pénzt végül nem kapjuk meg, hiszen eredetileg a kifizetés csúszásáról volt szó. 2025-re mi magunk is úgy készültünk, hogy a saját turisztikai ágon megtermelt bevételeinkből kell gazdálkodnunk. A hatékony működésnek köszönhetően eredménytartalékból ezt a programok átszervezésével, a kiadások csökkentésével meg tudtuk volna oldani. A 475 milliós mínuszt azonban nem tudjuk pótolni.

Az elérhető információk szerint 2023-ban 3 milliárdot kaptak a fővárostól, tavaly a 475 millión kívül 1,3 milliárdot.

Ezek a számok erősen túlzóak, bár 2023-ban valóban jelentős támogatást kaptunk a fővárostól, hiszen abban az évben ünnepelte Budapest a 150. születésnapját, így egész évre szerveztünk programsorozatot. Akkor készült a Budapester kiadvány, útjára indult a Budapest hősei program, Lánchíd-fesztivál. A költségek tehát az átlagosnál magasabbak voltak, ennek forrását nem csak fővárosi támogatásból, hanem az úgynevezett átengedett bevételből teremtettük elő. Vitézy Dávid szereti ezt a kettőt összemosni. A Budapest Kártya értékesítéséből származó bevétel valójában soha nem volt a fővárosi önkormányzat pénze. A lehetőséget adta át, de ahhoz, hogy ebből egymilliárd forintos bevételt termeljünk, ki kellett alakítani a stratégiát, digitalizálni kellett, új termékcsaládokat bevonni, átalakítani az online értékesítést.

A támogatás megvonását Vitézy Dávid javasolta, de Karácsony Gergely főpolgármester is támogatta. Elégedetlen volt a Budapest Brand munkájával?

A városvezetés számára az volt a legfontosabb, hogy legyen elfogadott költségvetés a 2025-ös évre. Azért, hogy elindulhasson a 7-es busz, legyen szemétszállítás, működjenek az idősotthonok, seperjék az utcákat. Ezt budapestiként el tudom fogadni. De a Podmaniczky Mozgalom megzsarolta a városvezetést: a költségvetés megszavazásának feltételéül szabta, hogy az eredetileg tőlük érkező javaslatot a 475 millió forint elvonására, a főpolgármester is megszavazza. Egy többségi támogatással nem bíró felelős főpolgármester nem tehet mást egy ilyen helyzetben, minthogy azt mondja: rendben.

Vitézy szerint az elmúlt években Budapest többet költött városmarketingre, mint a villamospályák felújítására. De azt is a cég fejére olvasta, hogy a turisztikai brandépítés bevételeiből nem jut a fővárosnak, hiszen az idegenforgalmi adó a kerületekhez megy.

Ezek közül egyetlen állítás sem igaz. A BKK és a Budapest közút 2019-2024 között 28 milliárd forintot költött útfelújításra, A villamospályák felújítása is sok milliárdos költség, az 56-os önmagában mintegy 5 milliárd.

Ha Vitézy Dávid annyira szívén viselte volna a fővárosi érdekeket, akkor behajtotta volna a vele egy kormányban ülő Rogán Antalon az ígéretét, miszerint a fővárostól elvont idegenforgalmi adó egy részét egy közös turisztikai alapba teszik, amit közösen használnak fel. Ez soha nem történt meg.

Másrészt a Budapesten működő idegenforgalmi vállalkozások jelentős összeget fizetnek be iparűzési adóként, ebből pedig vastagon részesül a főváros. De jól járnak az önkormányzati cégek is, hiszen a BKK és a gyógyfürdők szolgáltatásai is benne vannak a Budapest Kártya ajánlatában. S rajtuk kívül még száz fővárosi vállalkozás, amely adójával támogatja Budapestet. Olyan várost akartunk létrehozni, ahol jó élni és ezért a városélményért érdemes idelátogatni.

Ennek számszerű hasznait számonkérni eléggé meghaladott gondolat.

Vitézy Dávid kicsit úgy van ezzel a városélménnyel, mint Lázár János a vonatközlekedéssel, hallott már róla, de nem hisz benne.

A Tisza egyik képviselője, Barna Judit súlyos vádakkal állt elő. Említ például egy tanulmányt, amely oldalanként 148 ezer forintba került. Megérte?

Meg. Nagyon sok pénzt spórolt ezzel a Budapest Brand. A 150. évforduló megünnepléséhez kapcsolódva a tulajdonosnál felmerült az igény egy online szerkesztőség létrehozására. Felvehettünk volna 10 embert és elindíthattuk volna ezt az oldalt, hogy azután rájöjjünk, hogy ez nem a mi profilunk, ehhez nem rendelkezünk aktuális tudással és fél év után feladjuk. Helyette, mi rendeltünk egy megvalósíthatósági tanulmányt, amely rámutatott a kockázatokra. Ennek alapján azt javasoltuk a tulajdonosnak, hogy ne a Budapest Branden belül hozza létre ezt az online szerkesztőséget. Ezt el is fogadta a városvezetés, így tőlünk függetlenül indult el az énBudapestem oldal. Egy közpénzből dolgozó felelős vezetőnek ez a dolga. Egy tanulmány természetesen pénzbe kerül. Ki is fizettük.

A képviselő szerint úgy kapta meg a Budapest Brand egyik elődcégének, a BFTK-nak vezetői székét, hogy nem is pályázott. Így volt?

Természetesen pályáztam. A pályázatom a két fővárosi hasonló profilú cég, a BVA és a BFTK összevonásával létrehozandó Budapest Brand-re vonatkozott. Az eredmények igazolják az elképzelésem helyességét: csak az elmúlt hónapokban nyolc szakmai díjat söpörtünk be, az eredménytartalékunk sok százmillió forintra rúg.

Azt is a fejére olvasta, hogy számos kiváló kollégát rúgott ki érkezése után és több sikeres programot megszüntetett. Miért?

Minden cinizmus nélkül: gratulálok ezekhez. Jók voltak. Én viszont egy másik irányba, a közösségépítés felé akartam indulni, az útválasztás a vezetői szabadság része. A tulajdonos ezzel egyetértett. Az elbocsátások oka pedig az volt, hogy a kinevezésem után nem sokkal kitört a Covid-járvány és lezárták az országot, másfél évig nem volt se turizmus, se rendezvények. De azt azért hozzátenném: miközben Barna Judit megszavazta, hogy a Budapest Brandtől minden forrást elvegyenek, azt javasolta, hogy a Budapest Showcase Hub nevű rendezvényt szervező piaci vállalkozás 30 millió forintos támogatást kapjon. Ez egy olyan program, ami döntően külföldi, pályakezdő zenekaroknak biztosít bemutatkozási lehetőséget. Egy piaci cégnek harcolt ki 30 millió forintos egyedi támogatást.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezéséből 2020 végén szállt ki az állam. Milyen szerepe volt ebben?

Semmilyen. 2020 decemberében a mi előzetes megkérdezésünk vagy tájékoztatásunk nélkül a kormány – vélhetőleg az ellenzékivé váló vezetés okán – úgy döntött, hogy saját fesztiválokat hoz létre és kiszállnak az akkor már 40 éve működő, nagy nemzetközi elismertséget hozó Budapesti Tavaszi és Őszi fesztivál szervezéséből és ezzel együtt az addig erre adott egy milliárd forintot is elvonták. Ezzel a rendezvények elvesztették finanszírozásuk 90 százalékát. Könnyen belátható, hogy többé nem lehetett ugyanolyan módon megrendezni ezeket. Akkor felajánlottam a társszervező MÜPÁ-nak, hogy átadjuk a márkát. Nem kellett nekik. Kettőre esélyünk sem volt, így a rendelkezésünkre álló forrásokból a tavaszit vittük tovább.

Budapestnek még mindig nincs kulturális és turisztikai koncepciója. A Budapest Brand nem tehetett volna erre javaslatot?

A fővárosi kulturális paletta jóval szélesebb a Budapest Brand kínálatánál, így a kulturális koncepció elkészítése teljes szereptévesztés lett volna. A turisztikai stratégiát viszont kidolgoztuk és átadtuk a városvezetésnek. Gy. Németh Erzsébettől akkori főpolgármester-helyettestől érkezett észrevételek alapján átdolgoztuk, de azóta semmilyen visszajelzést nem kaptunk.

Milyen új programok indultak azon idő alatt, amíg ön vezette a céget?

A Budapest Tuningra vagyok a legbüszkébb, amelyben olyan közösségeket kerestünk és nyaláboltunk fel, amelyek más csapatokkal összeállva valósítottak meg közterületi programot. Ez a program nemzetközi szinten is felkeltette a figyelmet, Firenzétől Valenciáig. Sok díjat gyűjtött be a Budapest hősei, amely a városért dolgozó buszvezetőket, árvízi védekezésben résztvevőket, vagy éppen a közterek takarítóit mutatja be. De sorolhatnék sok mást is a bulivillamostól, a Budapest nagyregényen át, a Budapest Bejáró projektig, amely város kék túravonalait rajzolta meg.

Milyen programokat kellett a 475 milliós elvonás miatt törölni vagy felfüggeszteni?

Nagy kérdés, hogy mi lesz a Budapesti Tavaszi Fesztivállal, hiszen ennek finanszírozása nem megoldott. Az elmúlt hetekben nagyon sok tervezett fellépőt kellett visszamondanunk.

Le kellett állítani az Én Budapestem applikációt, várhatóan elmarad a Metró és a Lánchíd fesztivál és Majális is. A turisztikai üzletágat leszámítva, ami pénzt termel, szinte minden program sorsa kétségessé vált.

Ki felel a továbbiakban a főváros kulturális és turisztikai programjaiért?

A Budapest Brand egyelőre nem szűnik meg, csak sokkal kisebb stábbal és töredék költségvetéssel működik tovább. A kérdés az, hogy a turizmusból az idén mekkora profitot tudunk kitermelni, de ha lesz is, csak az év végére folyik be. Az, hogy addig a megmaradó programok milyen tartalommal valósulhatnak meg, egyelőre nem tudni.