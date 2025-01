- Döntött az amerikai legfelsőbb bíróság, be lehet tiltani a TikTokot az Egyesült Államokban

Joe Biden;betiltás;Donald Trump;Hszi Csin-ping;amerikai legfelsőbb bíróság;TikTok;

2025-01-17 18:55:00 CET

A hétvégén hatályba léphet a TikTok betiltásáról szóló törvény – ismertette a CNN az amerikai legfelsőbb bíróság pénteki döntését,. A testület elutasította a népszerű kínai közösségi platform tulajdonosainak fellebbezését, amely szerint a tiltás sérti az Egyesült Államok alkotmányát, illetve annak első kiegészítését. A sajtóbeszámolók szerint a bírák között nem volt nagy vita a döntésről, feltehetően egyhangú határozat született, amely szerint már vasárnaptól életbe léphet a tiltás. A CNN szerint egyelőre nem tudni, hogyan lehet majd érvényt szerezni a hatályos jogszabálynak.

A törvény a Biden-adminisztráció figyelmeztetései nyomán született, amely szerint a TikTok nemzetbiztonsági fenyegetést jelent a Kínához fűződő kapcsolatai miatt. A legfelsőbb bíróság elismerte, hogy a TikTok 170 millió amerikai számára kínál közösségi szolgáltatást, különböző kifejezési lehetőséget, de döntéshozatalkor a korábbi kétpárti kongresszusi döntést vette figyelembe a nemzetbiztonsági aggályok miatt. A 2025. január 20-án hivatalba lépő Donald Trump első elnöki ciklusa idején aggályosnak nevezte a TikTokot, amelyet úgy jellemzett, hogy „automatikusan” rengeteg információt gyűjt a felhasználóitól, a pekingi kormány érdekeit szolgálja.

A tilalom hatálybalépése előtt a távozó demokrata elnök, Joe Biden adminisztrációja jelezte, hogy Donald Trumpra bízza a végrehajtását. A megválasztott elnök, arról is beszélt, hogy pénteken már tárgyalt is Hszi Csin-ping kínai elnökkel, ahogy mondta, a TikTokról és sok más témáról is. Beiktatásán egyébként kiemelt vendég lesz Shou Zi Chew TikTok-vezérigazgató is. Bár van, aki megpendítette, hogy TikTok maradhatna az Egyesült Államokban, ha amerikai tulajdonba kerül, a cég szóvivője kitalációnak nevezte azokat a híreket, hogy eladnák Elon Musknak.