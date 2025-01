- Megszűntette a nyomozást a rendőrség a váci uszoda öltözőjébe rejtett kamera ügyében

rendőrség;uszoda;Vác;öltöző;rejtett kamera;Hadházy Ákos;

2025-01-18 12:44:00 CET

„Pintér rendőrsége szerint nem volt bűncselekmény, hogy a váci uszoda fiú öltözőjében rejtett kamerával kukkolta egy ott dolgozó a gyerekeket” – közölte Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő bejegyzésében közzétette az erről szóló határozatot, mely alapján „megállapítást nyert, hogy a kamerát az uszoda szerelte be a faliórába, azonban arra vonatkozóan nem merült fel bizonyíték, hogy ezen cselekményét személyes adat, magántitok, gazdasági titok, vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából követte volna el”. Arra vonatkozóan sem találtak bizonyítékot, hogy a kamera rögzített volna adatokat.

Hadházy hozzáfűzte, a feljelentést az uszoda igazgatója tette és még reménykedik benne, hogy legalább az adatvédelmi hatóság mond valami „ejnye-bejnyét”. A politikus megjegyezte, ő ugyan nem jogász, de szerinte „ha ez a pintérségi határozat jogilag rendben van, akkor valami nincs rendben a joggal”.

„A rendőrségi lezáró dokumentumnál már csak a Magyar Nemzet nevű propagandalap és a helyi fideszes képviselőcske reakciója a viccesebb (szomorúbb), akik szerint az ügyben a váci - ellenzéki vezetésű - önkormányzat a felelős. Tehát a propaganda szerint le kellene mondani a polgármesternek és az uszodaigazgatójának, mert ugyan ők tettek feljelentést, de a rendőrség szerint nem volt bűncselekmény a kukkolás” – állapította meg Hadházy. A képviselő ezzel többek közt arra utalt, hogy – mint azt a Telex felidézi – a váci Fidesz képviselője, Kárpáti-Kelemen Katalin felháborodó posztot rakott ki falára, ebben azonban nem a rendőrség munkáját vonta kérdőre, hanem az ellenzéki polgármestert hibáztatta, jelezve, hogy „további tájékoztatást kérve az Ügyészséghez fordultunk”.

Mint arról lapunk is beszámolt, korábban a Váci Sport Kft. közölte, hogy az egyik dolgozója rejtette el a kamerát a férfi öltöző fali órájában. Az eszközt a vízilabdások találták meg az edzésük után. Az egyik alkalmazott beismerő vallomást tett a rendőröknek. A Váci Sport Kft. vezetője azonnali hatállyal kirúgta az illetőt, emellett egy biztonságtechnikai céggel is átvizsgáltatta az egész épületet, de több kamerát nem találtak. A váci sportcsarnok és a stadion átvizsgálása is megtörtént, ott sem találtak ilyen berendezéseket.