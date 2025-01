- Kijev központjára és Zaporizzsjára is ballisztikus rakétákat zúdított Oroszország

Kijev;halottak;sérültek;pusztítás;ballisztikus rakéták;Zaporizzsja;orosz támadás;orosz-ukrán háború;

2025-01-18 16:38:00 CET

Kijev közepén törmelékek hullanak, egyelőre három halottunk és három sérültünk van abban az orosz támadásban, amely szombat reggel érte nagyvárosainkat – közölte Facebook-oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Hozzátette, a ballisztikus rakétával végrehajtott pusztításban lakóépületek, egy metróállomás, üzletek, kávézók és polgári létesítmények rongálódtak meg, ahogyan Zaporizzsjában is. A közeli Enerhodarban lévő atomerőműről, Európa legnagyobb nukleáris létesítményéről ismertté vált nagyvárosban is lakóházak, üzletek omlottak össze, tíz sérültről tudnak, de sokan a törmelékek alatt rekedtek, tart a mentőakció.

A támadás következményeiről beszámolt az Unian ukrán hírügynökség is. Az első jelentések négy kijevi halálesetről szóltak, de végül nem erősítették meg, hogy negyedik áldozat is életét vesztette volna. Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatási vezető szerint egy 43 és egy 25 éves férfi, valamint egy 41 éves nő halt meg, a sérülteket a helyszínen látták el, kórházba nem szállították őket. A rakétabecsapódás tíz autót is megsemmisített.

Volodimir Zelenszkij részvétet nyilvánított az áldozatok családjainak, majd kifejtette, hogy szerinte az egész világnak össze kell fognia, és egységesen nyomás alá kell helyeznie minden országot, amelyik segíti az Ukrajna elleni háborújában Oroszországot.