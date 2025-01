- A CDU kancellárjelöltje szerint Donald Trump fogja elhozni a világosságot

Németország;Egyesült Államok;Donald Trump;Friedrich Merz;

2025-01-18 20:28:00 CET

Friedrich Merz, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke és a február 23-i németországi előrehozott parlamenti választások kancellárjelöltje szerint Donald Trump nagyon kiszámítható személyiség, visszatérése a hatalomba világosságot teremt az amerikaiak és az európaiak közötti kapcsolatokban, és esélyt nyújt ez utóbbiak számára, hogy felgyorsítsák a közös erőfeszítéseket, egyebek mellett katonai téren. – Donald Trump nagyon kiszámítható: azt gondolja, amit mond, és azt teszi, amit mond - fogalmazott Merz a jobbközép európai pártok vezetőinek berlini konferenciáján.

Donald Trump hétfői beiktatása felgyorsítja erőink egyesítését és a közös fellépésünket - mondta a német politikus. Utalt arra, hogy a következő amerikai elnök befolyással lesz a német védelmi költségvetéssel kapcsolatos vitára is. Donald Trump azt szeretné, hogy a NATO-tagállamok a GDP 5 százalékára emeljék a katonai kiadásukat, Németország pedig most először érte el az eddigi plafont, a 2 százalékot. Friedrich Merz szerint a közös európai kezdeményezések és finanszírozásuk megvitatása előtt Európának egyszerűsítenie kellene a közbeszerzési eljárásokat, mint fogalmazott, a katonai beszerzés Európában túl drága és bonyolult, és a rendszerek is különböznek.

Nincs ok félelemmel fordulni az Egyesült Államok felé (...), nagyobb a népességünk Európában, mint az Egyesült Államoknak és Kanadának együttvéve. Ha egységesek vagyunk (...) el tudunk valamit érni, elsősorban védelmi téren – mondta a politikus. – A legfontosabb, hogy minél előbb megteremtsük a békét Ukrajnában, de ezt nem köthetik meg Ukrajna és az európaiak háta mögött – szögezte le a CDU vezetője. Hangsúlyozta, hogy amíg az uniós tagállamok egységesek, tisztelik őket a világban, beleértve az Egyesült Államokat is. Viszont amíg megosztottak vagyunk, senki sem vesz bennünket komolyan.

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke, a CDU bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) EP-képviselője a konferencián kijelentette: az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, "az európaiak elég bölcsek ahhoz, hogy megbirkózzanak a kihívásokkal". Donald Trumppal kapcsolatban azt mondta: "tükröt tart nekünk".