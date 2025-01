- Ha hihetünk Orbán Viktornak, akkor Donald Trump már tüdőn is lőné a magyar gazdaságot

NATO;Orbán Viktor;Donald Trump;

2025-01-08 06:39:00 CET

A NATO tagállamainak a GDP-jük 5 százalékára kellene emelniük védelmi kiadásait - idézte az AFP francia hírügynökség Donald Trump kijelentését. Az újraválasztott amerikai elnök szerint ezt mindegyik magának, az előírt küszöbnek 5 százalékon kellene állnia , nem pedig a jelenlegi kettőn.

Ezt Trump azzal indokolta, hogy szerinte az európai NATO-tagországok az Egyesült Államok által befizetett pénz töredékét fordítják védelmi kiadásokra, ez nem teljesen igaz a 2024-es év becslései szerint ugyanis Lengyelország és Észtország is többet költ GDP-arányosan az Egyesült Államok. Az 5 százalékot egyik ország sem éri el: a varsói költés 4,12 százalék, a tallinni 3,43 százalék, a washingtoni pedig 3,38 százalék a hivatalos NATO-becslés szerint.

Magyarország a középmezőnyben van 2,11 százalékkal, Orbán Viktor ugyanakkor a decemberi nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy már ehhez is vért izzadtunk, a szint emelése pedig tüdőn lőné a magyar gazdaságot. Mark Rutte NATO-főtitkár azonban korábban szintén kevesellte a két százalékos küszöböt.

Donald Trump mindenesetre most eképp érvelt: „Van köztünk egy óceánnak nevezett dolog, igaz? Akkor miért is fizetünk dollármilliárdokkal több pénzt, mint Európa?” Állításait érvekkel nem támasztotta alá, de amit mondott egybecseng a korábban is meglehetősen NATO-szkeptikus gondolataival. Mint ismert, a megválasztott amerikai elnök már az Egyesült Államok kilépését is megpendítette, ha az észak-atlanti szövetség többi tagja nem emeli meg drasztikusan a védelmi kiadásait.