- Elsötétült a TikTok, leállította a működését az Egyesült Államokban

Egyesült Államok;leállítás;TikTok;

2025-01-19 08:04:00 CET

Néhány órával azelőtt, hogy hatályba lépett volna a betiltását lehetővé tevő törvény, leállította a működését a TikTok az Egyesült Államokban. A kínai tulajdonban lévő applikáció több mint 170 millió amerikai számára vált elérhetetlenné, eltűnt az Apple App Store-jából és a Google Playből is.

Szombaton késő este – derül ki a többi között a The Washington Post híréből – a TikTok felhasználó egy figyelmeztető üzenetet kaptak, amely szerint a TikTok szolgáltatásai „átmenetileg” nem elérhetőek. „Dolgozunk, hogy szolgáltatásunkat mielőbb helyreállítsuk az Egyesült Államokban. Maradjatok velünk!" - hangsúlyozta a kínai ByteDance tulajdonában lévő cég vezetése. A meglévő amerikai felhasználók most letölthetik az adataikat a TikTokról, de ezen kívül az applikációhoz hozzáférni nem lehet. A törvény felhasználónként 5000 dolláros büntetést ír elő azokra az amerikai szolgáltatókra, amelyek a határidő lejárta után továbbra is kínálják a TikTokot.

A TikTok az amerikai kelet- parti idő szerint szombat éjjel (kelet-európai idő szerint vasárnap reggel) bejelentett leállítással előremenekül az Egyesült Államokban kétpárti, republikánus támogatással elfogadott törvény elől, amelyet 270 napot adott a ByteDance-nek arra, hogy amerikai vevőnek adja el az Egyesült Államokban működő érdekeltségét. A törvény a Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act néven fogadták el a gyanú miatt, hogy a TikTok révén a pekingi kormány hozzáférhet az amerikaiak adataihoz, és a platformot az Egyesült Államokban a közvélemény befolyásolására használhatja.

Korábban az amerikai legfelsőbb bíróság egyhangúlag jóváhagyta, hogy a törvény vasárnap hatályba lépjen.

Joe Biden távozó demokrata amerikai elnök kormánya bejelentette, hogy a jogszabály végrehajtását a republikánus Donald Trump vezette következő adminisztrációra bízza. A hétfőn hivatalba lépő Donald Trump jelezte, hogy egy elnöki rendelettel „valószínűleg" 90 napos haladékot adna a TikToknak a tilalom alól, a kérdés csak az, hogy egy elnöki rendelettel hogyan írhatná felül a törvény betűjét. A TikTok betiltását a Republikánus Pártban is többen támogatják.

Bár hivatalos források ezt kizárják, szivárgó információk a háttérben szó van arról, hogy a ByteDance Elon Musknak, a világ leggazdagabb emberének adja el a TikTok mögött álló amerikai cégét. Ez azt jelentené, hogy a jelenleg X néven működő egykori Twitter mellett egy másik világszerte használt közösségi platform is a dél-afrikai–amerikai milliárdos tulajdonába kerül. Bedobta magát egy mesterséges intelligenciában utazó San Francisco-i cég, a Perplexity AI is, amely szombaton ajánlatot tett, hogy összeolvadna a ByteDance-szel az Egyesült Államokban.