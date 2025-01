- Elon Musk az Egyesült Államokból tenné naggyá tenné Európát, Orbán Balázs alig bírta visszafogni a lelkesedést

„From MAGA to MEGA: Make Europe Great Again! - posztolta Elon Musk a tulajdonában lévő X-en.

Ez a szlogen az Orbán-kormányé, amely Donald Trumptól nyúlta le az elnökválasztási szlogent, a Make America Great Againt, és tette egy stilizált Rubik-kocka kíséretében a soros magyar EU-elnökség jelszavává 2024 második felében.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója természetesen azonnal szükségét érezte annak, hogy tudassa követőivel ezt az elismerést. Elon Musk posztját megosztva a Facebookon azt írta: „Úgy tűnik, Elon Musknak is tetszik a magyar EU-elnökség jelmondata.”

Később aztán Elon Musk válaszolt a saját bejegyzésére, egy kicsit bővebben is kifejtve, hogy miért akarja az Egyesült Államokból naggyá tenni Európát: „Nagyon sok európai embernek nincs reménye a jövőre nézve, vagy úgy gondolja, hogy Európa valamilyen módon rossz. Elterjedt a pesszimizmus. Ez Európa végéhez fog vezetni. Ezért ennek meg kell változnia” - írta a Donald Trump hétfőn hivatalba lépő adminisztrációjában a bürökrácia karcsúsításáért felelős milliárdos.

Orbán Viktor mondta már, hogy Donald Trumppal akarja megváltoztatni az Európai Uniót.

Maga Donald Trump mostanában a többi közt Grönland elfoglalásáról fantáziál, ami némi kétséget ébreszt abban, hogy pontosan hogyan is tervezik Európa naggyá tételét.

So many people in Europe lack hope for the future or think Europe is “bad” in some way.



Pervasive pessimism.



This will lead to the end of Europe.



Therefore, it must change. https://t.co/8eTd1JA5pf