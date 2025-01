- A békepárti Donald Trump nem zárja ki, hogy katonai erővel foglalja el Grönlandot és a Panama-csatornát

Egyesült Államok;agresszió;Grönland;Donald Trump;Panama-csatorna;

2025-01-07 22:24:00 CET

Miközben az Orbán-kormány a békepártiság felkiáltással magasztalja Donald Trumpot az orosz-ukrán háború befejezésének csalóka ígérete miatt, a megválasztott amerikai elnök nem zárja ki, hogy katonai erővel vegye át a hatalmat a Panama-csatorna és a Dániához tartozó Grönland felett, szerinte ugyanis amerikai nemzetbiztonság szempontjából mindkét terület elfoglalása kulcsfontosságú – derül ki az az AP hírügynökség keddi cikkéből.

Nem fogom elkötelezni magam – jelentette ki Donald Trump elnöke a kérdésre válaszolva, kizárja-e a hadsereg bevetését a két ügyben. – Lehet, hogy meg kell tenned valamit. A Panama-csatorna létfontosságú országunk számára - közölte, hozzátéve azt is, hogy Grönland nemzetbiztonsági okok miatt szintén kell az Egyesült Államoknak. Az újraválasztott amerikai elnök 13 nap múlva lép hivatalba. Egy amerikai küldöttség, amelyben ifjabb Donald Trumpot is magában foglaló küldöttség már most Grönlandon tartózkodik. Hogy az abszurditásával együtt teljesen érthető legyen, a világ legnagyobb szigete ahhoz a Dániához tartozuik, amelyik az Egyesült Államok katonai szövetségese a NATO-ban.

A nyilvánvaló fenyegetőzés ellenére Mette Frederiksen dán miniszterelnök meglehetősen visszafogottan reagált, közlése szerint az Egyesült Államok továbbra is a „legfontosabb és legszorosabb szövetségese” Dániának, azt pedig nem hiszi, hogy Donald Trump tényleg katonai vagy gazdasági kényszerítéssel akarná Grönland felett megszerezni a hatalmat. A grönlandi autonóm kormány közleményében jelezte, hogy ifjabb Donald Trump látogatása „magánszemélyként” zajlott, nem pedig hivatalos látogatásként, Grönland vezetése nem fog találkozni vele.

Donald Trump expanziós álmait Kanadára is kiterjesztette, az Egyesült Államok északi szomszédja esetében azonban állítása szerint megelégszik a gazdasági nyomásgyakorlással. Nyilatkozata szerint egyéb ambíciókat is dédelget, például, hogy a Mexikói-öblöt „Amerikai-öbölre” keresztelné, mivel szerinte ennek „szép csengése” van.

Mindennek fényében elég kétséges, Donald Trump valóban az a béketeremtő, akinek Orbán Viktor kikiáltotta még a 2024. március eleji amerikai látogatásán. Bár a leendő amerikai elnök ígéretet tett, hogy a hivatalba lépése után 24 órával véget vet az orosz-ukrán háborúnak, ebből egyelőre annyi igaz, hogy kevésbé tűnik elkötelezettnek Ukrajna támogatására és a kelet-európai ország területi integritásának a megőrzésére az orosz agresszióval szemben.