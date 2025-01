- Majka ikertestvére és a magyarok

Majka;videoklip;rendszerkritika;

2025-01-19 18:38:00 CET

Szókimondó szatírával állt bele az Orbán-rezsimbe új videóklipjében Majka. A megosztó rapper pénteken este közzétett diktatúraparódiája minden csúcsot megdöntött: alig több mint egy nap alatt egymilliós nézettséget produkált, és vasárnap délután átlépte az 1,8 milliós megtekintésszámot. A videóklip alaposan felbolygatta az internetet, a kormányváltást akarók megbocsátották Majka minden bűnét (az el nem követetteket is), és még azok is kedvezően nyilatkoztak róla, akik eddig ellenszenvesnek tartották.

A kormánybarátokat is eltalálta a Bindzsisztán maffia-miniszterelnökét leleplező fikciós történet, ami mi sem bizonyít jobban, minthogy az előadó egykori kenyéradója, a TV2 szerzőmegjelölés nélküli személyeskedéssel vette össztűz alá (normális országban ez oximoron volna) Majoros Pétert a Tények című Orbán-párti hírműsor oldalán. Az énekes új dalának egyik sorával reagált: „És ha egy-két firkásznak zsebből fizetsz, a sok lelkes fasz utána mindent kitesz.” A Kiskegyed ügyes húzással takarta el a szemét, és a 8 éves kormányzás lopását hallotta ki a történetből, és ismert embereket azonosított be a szereplők között.

Mindhiába, a legtöbben a szemükkel nézték a videót. A fellelkesült ellenzéki tartalomfogyasztók hamar megtalálták Orbán Viktort is, aki nemrégiben az Azahriah vagy Majka kérdésre azonnal rávágta: Majka. A Fidesz-elnök kormányfő fejében két dolog futhatott át TikTok imázsvideója forgatásakor, az ifjú énekescsillag influenszertüntetés idején elhangzott kormánykritikái, és az ózdi rapper fotója Szijjártó Péterrel. Ma már bizonyára máshogy döntene, legott Ákosért kiáltana, vagy Cseh Tamásért (őt 2009. augusztusi halálakor nevezte a Fidesz legjobb harcosának), de a korszakos előadótól minden messzebb állt volna, mint az illiberális bullshit fullba tolása. (Kerestük Majkát, hogy megkérdezzük a klipről és a fogadtatásról, de ő most nem kívánt nyilatkozni.)

Nem tartozom azok közé, akiktől miértjüket kérdezni szabad – forgatja a szót Nietzsche Zarathustrája, amikor a költők hazugságairól vallott nézetét kéri számon egy tanítványa az ókori prófétán. Majka videóklipjének fogadtatását számos fórumon szemlézve jutott eszembe e példázat (Személyes kedvencem: – Szerintem ez nem is Majka, hanem az ikertestvére.)

Az járt a fejemben, hogy érdekel-e bármennyire is a rapper fotózkodása Szijjártó Péterrel.

Négy éve Covid-károsultként találkoztak, és a rapper a megfeneklett előadó-művészeti szcéna újraindításáról váltott szót a tárcavezetővel. Talán nem kellett volna publikálni a fotót? Szerintem kínosabb lett volna lelepleződni, vagy akár egy soha nem látott, de közismert Vitézy-Rogán-típusú találkozásként bevonulni a szájhagyományként terjedő hazaárulás-történetbe. Majkát mindenesetre ízekre szedték a fotó miatt, miközben bevallása szerint nem a NER szekértolója, és a világ pénzét (illetve az adófizetőkét) elutazó fideszes, az elvtelen orosz hódoltság jelképe, vagyis Szijjártó sem a barátja. Ezt készséggel elhisszük, de hitelesebb lett volna a fotó egy olyan szöveggel, hogy „én ugyan utálom a NER-t, mint a kukoricagölödint, de enni a művészeknek is kell.” Be csodásak amúgy ennek a biologikus érvelésnek a történeti árnyalatai (vö.: a Petőfit etető nemesek), bár a totális cáfolatát (vö.: művészi halhatatlanság) kénytelenek vagyunk költő túlzásnak tartani. Máskülönben a külügyminiszter, tehette volna hozzá, az ellenérzései ellenére meghallgatta őt mint a popszakma képviselőjét, mert a gyalogkakukk külügyér maga a megtestesült demokratikus ikonográfia. Vagy olyasmi.

Ne szépítsük, mert elég szép így is: Majka szatírája revelatív látlelet egy félázsiai (vagy tán egészen az) rezsim kleptokratikus működéséről. Elemeli Pandur Pjetröt, Bindzsisztán miniszterelnökét Orbán karakterétől és a Fidesztől, hogy a videóklip és a dalszöveg a lére keményedő diktatúrák parafrázisa legyen. A dalban nyolcéves kormányzásról esik szó, amiről azt jut eszembe: hét éve kellett volna elhangoznia. De Majka direkt utal a magyar viszonyokra is, nem véletlenül szerepel a Lánchíd fotója a falon, és nem véletlenül hasonlít a főhős Magyar Péter karakterére. „Fiam, ezt meg kell tenned a hazánkért!” – mondja a belső hang a deli fiatalembernek, amikor arra ösztökéli, igazságszérummal oldja meg a nyilatkozatra vállalkozó Pjetrö nyelvét. És lőn.

A kicsit Mihail Gorbacsov pártfőtitkárra, kicsit kiöregedett csecsen hadúrra hajazó sebhelyesarcú mindent bevall. „Lassan már 8 éve én vagyok az ország fasza! Csak annyit kellett kiabálni: „Ruszkik haza!” Ami jól jött az a kis lé és nem is féltem, és csak egyik szemem lőtték ki a tüntetésen. Egyre nagyobbak lettünk, mint egy gyülekezet, csak szidnom kellett a melegeket. Röhögtünk a barmokon, hogy ebből van a pénz, csak ígérgetni kell, madzag meg méz.” A kamerák előtt elszabaduló vezér teljesen kifordul magából, pénzt töm az elképedt riporternő szájába (vö: TV2 és a kormánymédia más nyúlványai), angyalkázik a hall parkettjére szórt dollárhalmokban (a pénzek One Million Pudzsi címletűek, és Pudzsikisztánról szólnak, vagyis a Türkmenisztán, Orbánisztán, Bindzsikisztán tengelyen kiapadhatatlan az analógiaforrás.) Kabinetfőnöknek látszó partnere leizzad a botrány következményeire gondolva. Miként Pjetrö is, amikor múlik a szérum hatása, és ráébred, hogy másnap kénytelen lesz totális diktatúrát bevezetni, kiejtve a stábtagokat a kórházablakon (az egyiket túlélés miatt másodszor is).

Azok közé sem tartozom – rímelt bennem Camus a már idézett Zaratrustrára –, akik úgy hiszik, alkalmazkodni kell, ha átmenetileg is, bele kell törődni a rémuralomba.

Ez a rémuralom szocialistának nevezi magát, nem több jogon, mint ahogy az inkvizíció hóhérai keresztényeknek mondták maguknak.

Ejh, de pontos! Az pedig nem érdekes, hogy Majka (Magyar) miért most, és eddig miért nem. Csurran, cseppen ott, a pohár túlcsordul itt. Beletörődésmentesen. Akár Krúbi, a Kozmosz és a Bankrupt esetében, akik eleven rendszerkritikában példaértékűek minden téren Majkának is. De a kalap most is lent.