- „Ez nettó hazaárulás” – Karácsony Gergely szerint lehet, hogy a mini-Dubaj sztorija csak most kezdődik igazán

2025-01-20 12:33:00 CET

„Ez nettó hazaárulás. Hiába ez a bűnös, a magánérdeket a közérdek elé soroló szerződés, a mini-Dubaj sztorinak nincs vége, még az is lehet, hogy csak most kezdődik igazán” – így kommentálta Karácsony Gergely a Facebook-oldalán azt, hogy aláírták az ingatlan-adásvételi szerződést a magyar állam és az Eagle Hills Csoport között.

A főpolgármester a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte,

„a kormány kiárusította Budapest egyik aranytartalékát egy arab befektetőnek. Ugyanannak, aki például Belgrád hasonló területét már tönkretette”.

Majd megállapította, hogy a befektetőnek, és ezek szerint a kormánynak is, a profit az első, „nekünk pedig az otthonunk, Budapest”.

„Eddig is, ezután is minden erőnkkel küzdeni fogunk a jövőt felélő, a hazát, az otthonunkat kiárusító politikával szemben. Senki, semmilyen üzleti érdekből a budapestiek tudta nélkül és akarata ellenére nem rajzolhatja át ennek a városnak a karakterét, nem rongálhatja épített és történelmi örökségét. Megfizethetetlen luxus felhőkarcolók helyett megfizethető lakások építésére, zöldítésre van szükség a Rákosrendezőn. Pont úgy, ahogy a dubaji milliárdosok érkezése előtt ez a kormány is tervezte. Mi ragaszkodunk a Parkváros koncepcióhoz” – üzente Karácsony Gergely.

Szerinte minden esély meglenne arra, hogy új lakóövezeteket alakítsanak ki a városban úgy, hogy azok nem növelnék a zsúfoltságot. „Politikai akarat kell hozzá, és az, hogy a közérdeket akarjuk szolgálni, ne a magánérdeket kiszolgálni. Ezt Budapest tudja, már csak a kormánynak kellene rájönnie. Ennek a kormánynak, vagy a következőnek” – zárta bejegyzését a főpolgármester.